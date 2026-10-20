La reflexión de Denzel Washington (71 años) sobre el sentido de la vida: «Nunca verás un camión de mudanzas detrás de un coche fúnebre»

El actor Denzel Washington cuenta ya con 71 años y se ha convertido en uno de los más conocidos de Hollywood. Un actor que todavía no se ha retirado, aunque anunció que lo haría pronto en noviembre de 2024, y que durante su carrera en el muno del cine ha participado en más de 60 películas entre las que destacan Malcolm X, Philadelphia, Huracán Carter, Training Day, American Gangster y Hombre en llamas. La última vez que le hemos visto a Denzel Washington en las pantallas fue en la cinta de acción Del cielo al infierno de Spike Lee que se estrenó en 2025 en el que interpretaba a un magnate del mundo de la música y en Gladiator II en 2024. Una de sus frases más conocidas es la que pronunció durante su discurso de graduación en la Universidad Dillard de Nueva Orleans en 2015 delante de miles de personas: «Nunca verás un camión de mudanzas detrás de un coche fúnebre». Una sabia reflexión con la que quizás intentaba explicar que los bienes materiales no tienen ningún valor después de la muerte porque es imposible que una persona se los pueda llevar al otro mundo.

Con esta frase Denzel Washington seguramente hablaba de la fugacidad de la vida y de cómo no hay que obsesionarse por los bienes materiales sino por lo que de verdad importa. Una actitud que ha intentado aplicar durante toda su vida ya que no ha parado de trabajar en lo que le gustaba y de disfrutar al máximo de esta profesión y de su vida. El actor Denzel Washington nació en el 28 de diciembre de 1954 en Mount Vernon y, tras licenciarse en Drama y Periodismo de la Universidad de Fordham en 1977, se dio cuenta en un campamento de verano en el que trabajaba como director de artes creativas de su vocación como actor.

Los primeros pasos de Denzel Washington como actor

Sus primeros pinitos como actor los hizo en el teatro de Nueva York con Shakespeare in the Park de Joseph Papp y otras producciones como Ceremonies in Dark Old Men, Chickens Coming Home to Roost u Otelo. Tras esta experiencia en el teatro, Denzel Washington tuvo la suerte de que se fijasen en él en la televisión y comenzó a actuar en producciones como la película Wilma en 1977, Flesh and Blood en 1979, Carbon Copy en 1981 y en la serie St. Elsewhere (1982-1988) en la que estuvo durante 6 temporadas.

Su carrera en el mundo del cine dio un salto de gigante cuando interpretó el papel del activista negro sudafricano Stephen Biko en Grita libertad de Richard Attenborough en 1981. Por este papel el actor Denzel Washington fue nominado al Óscar como Mejor actor de reparto y se convirtió en un actor con proyección en Hollywood. Si siguiente oportunidad le llegó en 1989 con Glory y con su interpretación obtuvo el Óscar al mejor actor de reparto.

Una carrera meteórica en el mundo del cine

A partir de ese momento el actor Denzel Washington su carrera despegó y logró uno de sus mejores papeles: el del líder del activismo negro Malcolm X en la película de 1992 dirigida por Spike Lee. Por su interpretación en esta cinta Washington logró también una nominación al Óscar al mejor actor.

En los años 90 Denzel Washington participó en diversas películas como Philadelphia (1993) junto a los actores Tom Hanks y Antonio Banderas, El informe Pelícano, Marea roja, La mujer del predicador, Fallen, El coleccionista de huesos y Huracán Carter. El actor obtuvo por su interpretación de un boxeador acusado injustamente de un triple homicidio logró el Globo de Oro y el Oso de Plata de la Berlinale.

En la primera década de los 2000 Denzel Washington también logró papeles interesantes en películas como John Q (2002) del director Nick Cassavetes, El fuego de la venganza (2004), El mensajero del miedo (2004), Plan oculto (2006), American Gangster (2007) de Ridley Scott, Grandes debates (2007) y Asalto al tren Pelham 123 (2009).

En las dos últimas década ha participado en películas de éxito como El libro de Elí (2010), Imparable (2010), El invitado (2012), El vuelo (2012), El protector (2014), Los siete magníficos ( 2016), Fences (2016), Roman J. Israel, Esq. (2017) de Dan Gilroy, El protector 2 (2018), Pequeños detalles (2021), La tragedia de Macbeth (2021), El protector 3 (2023) y Gladiator II (2024).

Aunque en noviembre de 2024, cuando estaba haciendo la promoción de Gladiator II, el actor Denzel Washington dijo en el programa de televisión australiano Today que se retiraría cuando acabase los proyectos que tenía pendientes, el actor todavía sigue en activo. De hecho un año después le hemos podido ver en la película de acción Del cielo al infierno del director Spike Lee en 2025 y tiene previsto participar en la próxima película dirigida por Antoine Fuqua que estará centrada en la vida del general cartaginés Aníbal. Estaremos atentos a los proyectos del actor Denzel Washington.