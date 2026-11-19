¡Arranca la fiesta de COOL! El vertical de OKDIARIO ha conseguido reunir a una larga lista de invitados en el restaurante Jimmy’s de Madrid para celebrar el éxito de la nueva etapa que comenzó hace unos meses. A partir de las 19:30 horas, numerosos rostros conocidos han hecho su aparición en el local mencionado para posar en el photocall y brindar en esta especial velada, donde han destacado nombres como el de Ana Rosa Quintana, Rafael Amargo, Patricia Cerezo, Arancha de Benito, Gabriela Guillén, Mónica Hoyos o Encarna Salazar, entre muchos otros.

Después de una agradable bienvenida en la terraza con cava, vino, cervezas y refrescos, Patricia Pardo ha sido la encargada de subirse al escenario como maestra de ceremonias. Allí, se ha mostrado muy agradecida de que este periódico haya querido contar con su profesionalidad para este evento tan especial y, seguidamente, ha dado paso a Ana Márquez, directora de COOL, quien ha pronunciado un discurso, visiblemente emocionada, de lo que ha supuesto para ella dirigir una cabecera de estas características. «La idea fue aplicar a esos nuevos contenidos algo que ya hacíamos: salir de la redacción, llegar antes que nadie, hablar con los protagonistas y descubrir lo que todavía no se había contado. […] Porque detrás de un buen titular tiene que haber una buena historia», expresaba.

Más tarde, ha sido el turno de Eduardo Inda, director de OKDIARIO, quien ha tomado el micrófono para compartir con los presentes lo que ha supuesto embarcarse en esta aventura de la mano de COOL, un proyecto que, a juzgar por los resultados cosechados hasta la fecha, ha demostrado ser una apuesta más que acertada. Tras sus palabras, los invitados se encuentran en estos momentos disfrutando de una exquisita cena tipo cóctel marcada por los encuentros y las conversaciones distendidas.

Pero ahora, ha llegado el momento de bajar el telón de esta crónica, aunque lo cierto es que la fiesta está lejos de terminar. Será en tan solo unas horas cuando desvelaremos todos los detalles, las anécdotas y los momentos más especiales de una velada que promete ser inolvidable. Porque hay noches que merecen ser contadas y, sin duda, esta promete convertirse en la más COOL del año.