«No voy a sacar a relucir las medias verdades, las mentiras, los incumplimientos, las promesas no realizadas. En su caso son 48 como mínimo». Con esta sentencia de Susanna Griso ha quedado marcado el compás de su entrevista a Pedro Sánchez en Espejo Público (Antena 3), un encuentro en el que la periodista ha planteado una batería de cuestiones apoyadas en datos, hemeroteca y causas judiciales, mientras el presidente del Gobierno ha respondido defendiendo su gestión y cuestionando los planteamientos de su interlocutora.

A lo largo de la entrevista, el lenguaje no verbal del jefe del Ejecutivo y la sucesión de preguntas fiscalizadoras han evocado inevitablemente la célebre expresión del personaje de Paloma Cuesta en Aquí no hay quien viva -«¡Las caras, Juan, grábales las caras!»-, y han convertido cada plano corto en un reflejo de la tensión vivida en el plató, donde los gestos de incomodidad y crispación han hablado por sí solos incluso sin necesidad de escuchar el audio. Hasta con la televisión muteada se ha podido entender.

La entrevista ha abordado algunos de los frentes más delicados para el Gobierno, y ha generado un intercambio tenso en el que tanto los argumentos verbales como la expresión facial de Pedro Sánchez han cobrado protagonismo en pantalla. Griso ha iniciado el repaso poniendo sobre la mesa los 115 fallecidos en dos accidentes ferroviarios en nueve meses y cuatro años sin presentar nuevos presupuestos.

Al ser preguntado sobre por qué no dimite ante este escenario, Sánchez ha evocado la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy tras el accidente de Angrois, y ha señalado que entonces el PSOE no pidió dimisiones, mientras que ha asegurado que su Ejecutivo sí ha asumido responsabilidades trabajando con los sindicatos para mejorar la seguridad. La periodista ha replicado recordando que en aquel caso las responsabilidades eran compartidas entre ejecutivos -dado que la inauguración corrió a cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- y ha subrayado que en política «las responsabilidades políticas se resuelven con la dimisión». «Lo otro es música celestial», ha sentenciado, para preguntar cuánto tardaría Sánchez en dar ese paso tras las salidas de Óscar Puente y Carlos Mazón.

El debate sobre las cuentas públicas también ha incluido un corte de hemeroteca de 2018, en el que el propio Sánchez afirmaba que «un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina». Griso ha vinculado la falta de cuentas nuevas con el mantenimiento de la red ferroviaria -como hizo el propio Óscar Puente-, y ha afirmado que «gobernar sin presupuestos tiene consecuencias, y son consecuencias muy graves». Además, ha cuestionado la rapidez con la que el Ministerio de Transportes ha apuntado al fallo humano en el accidente de Urda y la ausencia del presidente en los funerales religiosos por las víctimas, contraponiendo su alegada aconfesionalidad con el «necesario bálsamo» que, a juicio de la presentadora, necesitan las familias.

El bloque dedicado a las investigaciones judiciales ha incluido referencias a los casos que afectan a ex dirigentes socialistas como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el rescate de la aerolínea Plus Ultra, la imputación de la cúpula de la SEPI, los descuadres contables detectados por la UCO en las donaciones del PSOE, así como las causas que afectan al hermano del presidente, al fiscal general del Estado y a su esposa, Begoña Gómez.

En relación con el rescate de Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero, Griso ha cuestionado la inyección de 53 millones de euros a una compañía con cuatro aviones alquilados y las informaciones sobre presuntas comisiones de mediación vinculadas al ex presidente. Sánchez ha respondido que Zapatero nunca le mencionó empresa alguna, a lo que la periodista ha replicado señalando la responsabilidad de Sánchez como presidente del Consejo de Ministros que aprobó la ayuda y recordando que anteriormente ya había puesto «la mano en el fuego» por Ábalos y Cerdán.

Asimismo, cuando Sánchez ha afirmado haber «sufrido» los casos de corrupción, Griso le ha interpelado para indicar que la corrupción la sufren «todos los españoles» y ha vuelto a insistir en su responsabilidad política. Respecto a Begoña Gómez, la periodista ha preguntado si habría obtenido su cátedra en la Universidad Complutense sin ser la esposa del presidente, mientras que sobre la causa de su hermano, Sánchez ha manifestado discrepar «de manera sustantiva y rotunda» de la instrucción de la jueza Beatriz Biedma, justo después de que Griso subrayara la gravedad de las amenazas denunciadas por la magistrada.

Del mismo modo, ante la pregunta de por qué no ha eliminado los aforamientos tras prometerlo en 2018, el presidente ha alegado la falta de una mayoría parlamentaria de 176 escaños, a lo que la entrevistadora ha apuntado que ni siquiera consta que haya llevado la iniciativa al Congreso. En este mismo apartado, se ha abordado el traslado de presos de ETA desde 2021 y el traspaso de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, para vincularlo con el apoyo parlamentario de EH Bildu al Ejecutivo de Sánchez.

Uno de los momentos de mayor fricción se ha producido al tratar la situación migratoria en Ceuta cuatro meses después de la crisis de finales de julio. Sánchez sostiene que la situación evoluciona hacia la normalidad y ha cifrado en «menos de 5.000» los migrantes en situación irregular en la ciudad autónoma. Griso le ha interrumpido con datos atribuidos al Ejecutivo ceutí basados en el consumo de agua: «Ahora mismo se sabe que los datos del Gobierno de Ceuta hablan de 15.000», para cuestionar directamente la procedencia de las estadísticas aportadas por el presidente al espetarle que no sabía de dónde sacaba esas cifras.

En el tramo final, al debatir sobre el clima de crispación política y las agresiones o el ataque a Jon Echeverría y la ausencia de una condena por parte de Sánchez, el presidente ha recurrido una vez más a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para aludir a la expresión «me gusta la fruta». Griso ha intervenido recordando que previamente el presidente había llamado «corrupto» al hermano de Ayuso desde la tribuna del Congreso, y ha calificado de «reflexión tramposa» que Sánchez sostuviera que el PSOE no participa en la deshumanización del adversario político, señalando que «han entrado en el juego ambos».

La entrevista ha concluido con una última cuestión sobre la estrategia de comunicación del presidente al protagonizar una portada en la revista Lecturas para recuperar el voto femenino, después de perder fuerza en esa parte del electorado a raíz de la ley del sólo sí es sí, los fallos en las pulseras de control telemático para maltratadores y las polémicas que han salpicado a cargos socialistas, para cerrar la entrevista recordando los tres años de ausencia del jefe del Ejecutivo en el plató de Antena 3, donde no se ha querido someter hasta ahora a las preguntas de Susanna Griso.

Las preguntas que han provocado la reacción gestual de Sánchez

«115 muertos en dos accidentes de tren en nueve meses. Cuatro años sin presentar presupuestos, ni siquiera hacer el amago de presentarlos. Un rosario de casos de corrupción. Algunos condenados, otros en proceso. Ábalos, Santos Cerdán. Las presuntas cloacas, el rescate de Plus Ultra, la imputación de toda la cúpula de la SEPI. Podría seguir con la imputación de la directora de la Guardia Civil, de la gerente del Partido Socialista, la condena a su hermano, al fiscal general del Estado. También el juicio oral abierto a su mujer. ¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?»

Sobre por qué el PSOE no pidió dimisiones con la tragedia ferroviaria de Angrois: «Presidente, el Partido Socialista no pidió la dimisión de Ana Pastor porque la inauguración fue precisamente la última que hizo el gobierno en funciones, el de Rodríguez Zapatero, y la responsabilidad era compartida, pero sobre todo era de Pepe Blanco, que era el ministro de Fomento. Las culpas eran transversales y, por tanto, no pidieron la dimisión».

«En política, las responsabilidades se resuelven con la dimisión. Lo otro es música celestial. El ministro Puente tardó dos accidentes ferroviarios en entenderlo. Carlos Mazón, un año. Y la pregunta es: «¿Cuánto tardará usted?»

Hace diez años usted se negó a facilitar la investidura de Mariano Rajoy porque consideraba que era un presidente indecente. ¿Qué le respondería a Feijóo si en el cara a cara de mañana le llama indecente, como hizo usted con Rajoy?

«Gobierna en minoría y sin presupuestos. Ni siquiera ha hecho amago de presentarlos. Están prorrogados, pero voy al Sánchez de 2018. Aseguraba usted que un gobierno sin presupuestos era un gobierno inútil».

«Puente aseguró que invirtió en mantenimiento de la red ferroviaria lo que le permitió esa prórroga presupuestaria. Gobernar sin presupuestos tiene consecuencias y son consecuencias muy graves».

¿Usted cree que las víctimas de Urda pueden entender que las plante? ¿Por qué dice usted que no va a oficios religiosos? Hemos contado que al menos ha ido a cuatro. Además, ¿qué es lo importante? ¿Su aconfesionalidad o ese necesario bálsamo y consuelo que necesitan las víctimas tras haber perdido a un ser querido?

¿Cómo puede ser que el Ministro Puente tardase sólo seis horas en apuntar al fallo humano y, además, poco después se filtrasen los audios de ese centro de control de Atocha, que lo que hacían era apuntalar la tesis de que todo se trataba de un fallo humano, cuando casi diez meses después todavía no sabemos qué pasó en Adamuz?»

«Usted pone la mano en el fuego por Zapatero. No se lo voy a preguntar porque se lo he escuchado ya en varias entrevistas. ¿Pero sabe qué pasa? Que tengo la sensación de que le sale gratis, porque también puso en su momento la mano en el fuego por Ábalos y por Santos Cerdán, y luego dice que le han decepcionado».

Tras escuchar a Sánchez decir que ha «sufrido casos de corrupción»: «No sé si el verbo sufrir, presidente, porque los casos de corrupción lo sufrimos todos los españoles que pagamos impuestos. Usted es el responsable político».

«Begoña Gómez, su mujer, dice que no está dando un mitin por ser ‘mujer de’. Pero si no hubiese sido ‘mujer de’, ¿le hubiesen dado una cátedra en la Complutense?».

«La instructora del caso de su hermano cuenta que ha tenido seguimientos en la escuela de sus hijas y que además ha habido un exjuez conectado con las presuntas cloacas que le ha encargado a un grupo de narcos que acabasen con ella. Es muy grave. Sólo por esto un gobierno podría caer si se demuestra que eso ha sido así (…) Usted puede discrepar de esa instrucción que ha llevado a la condena de su hermano por parte de la justicia. Pero es muy grave, esto nos retrotrae a otros países donde el narco tiene un peso específico».

Sobre ‘me gusta la fruta’ y los insultos: «Es muy distinto que a una persona, en este caso la presidenta madrileña, en ese momento la capte la cámara y haga un comentario sin saber que la estaban captando. En cualquier caso, acusaba a su hermano de corrupto desde la tribuna de oradores, es una reacción humana».

Tras escuchar a Sánchez decir que él no «descalifica»: «Ha insultado muchas veces al señor Feijóo en una sesión de control, cuando no ridiculizado. Insisto, no puede decir usted que el Partido Socialista no deshumaniza porque han entrado en el juego ambos. Me parece que es una reflexión tramposa, Presidente».

«Con esta portada de Lecturas intenta ahora recuperar el voto femenino en un momento en el que tal vez parte de esas mujeres se han sentido decepcionadas por la ley del sólo sí es sí, por el fallo de las pulseras o por los puteros del Partido Socialista».

«Un placer, Presidente. Y no sea tan caro de ver».