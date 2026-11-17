Carlos Franganillo ha roto esa regla no escrita que se ha seguido a rajatabla con Pedro Sánchez en televisión: una especie de superstición laica que sostiene que los platós son templos de la concordia para una entrevista donde el socialista acude a soltar su homilía, mientras el moderador asiente con cara de devoto o reacciona con (son)risas complacientes y los espectadores fanáticos aplauden con las orejas.

Esa entrañable fantasía sufrió un colapso digno de Apocalypse Now con la visita de Pedro Sánchez a Informativos Telecinco, donde se topó con el buen hacer de Carlos Franganillo. El resultado fue una lección magistral de cómo se fiscaliza a un gobernante cuando se cambia el manual del cortesano por el oficio de periodista.

Por supuesto, los cofrades de guardia del aparato se lanzaron a las redes sociales para montar un drama, con la intensidad de Pasión de Gavilanes, pero sin romanticismo. Los hooligans lloraban desconsolados porque Franganillo osó interrumpir al presidente, casi como si hubiese cometido el sacrilegio de toserle a la Gioconda. De no haberlo hecho, sencillamente no habría podido preguntar. Pretender que un jefe de Gobierno despache un interrogatorio sin interrupciones es como darle de comer a un gremlin pasada la medianoche; sabes cómo empieza, pero el caos final está asegurado.

La táctica de Sánchez en estas lides empieza a ser tan previsible como el argumento de una película de sobremesa de Antena 3: responder a una pregunta sobre los desmanes económicos, por poner un ejemplo, con una evocación lírica a su espíritu progresista, para intentar transformar el plató en una especie de Matrix donde la realidad se dobla a voluntad para que no se hable de lo que preocupa a los españoles.

Franganillo permitió responder a Sánchez, claro, pero siempre y cuando éste estuviera contestando a su pregunta. Si, en cambio, divagaba para recordar el «me gusta la fruta» -así, sin venir a cuento-, esa salida por la tangente estaba lejos de ser un problema de oratoria y más cerca de una estrategia de distracción táctica. El reloj corría, los temas espinosos se evaporaban entre neblinas conceptuales y el espectador se quedaba con la duda de si le acababan de hablar de la crisis ferroviaria, de la vivienda o de la alineación de Los Goonies.

Ante la chapa de Manual de resistencia para anestesiar a la audiencia con la eficacia de un cruce de miradas en Crepúsculo, cortarle en seco no era una grosería, sino un acto de higiene democrática que exigía el directo. Era recordarle al invitado que su alegato sobre el porvenir galáctico era precioso, pero que la pregunta era sobre la corrupción o sobre los trenes que llegan tarde. Franganillo lo hizo con la elegancia de quien no necesita levantar la voz para desmontar un castillo de naipes edificado a base de PowerPoint.

El espectáculo catódico tuvo su clímax cuando Pedro Sánchez, visiblemente soliviantado al comprobar que el guion oficial hacía aguas por el directo, empezó a gesticular con esa irritación contenida tan propia de El emperador y sus locuras: de quien lleva demasiado tiempo rodeado de subordinados que le ríen hasta los chistes malos.

Hubo momentos de auténtico voltaje en los que Sánchez, con un rictus de enfado no disimulado que parecía gritar «esto no estaba en el contrato», intentaba arrebatarle el timón al presentador e interrumpía a su vez las preguntas con un agrio afán de control sobre la escaleta. Faltó poco para que exigiera un referéndum urgente sobre la pertinencia de las repreguntas.

La tensión flotaba en el ambiente con la contundencia de un plano secuencia de Martin Scorsese: se hizo más evidente cuando el presidente pronunció «no me diga que ya terminamos» con la suficiencia de quien cree que el telediario es una producción de La Moncloa. Un momento que retrató a la perfección el choque entre dos mundos: el político que busca el mitin higiénico sin aristas y el profesional de la información que entiende que la democracia consiste, precisamente, en incomodar al poder sin pedir permiso.

Carlos Franganillo demostró que la televisión no necesita genuflexiones de alcoba a lo Cincuenta sombras de Grey, sino de profesionales que traten a los gobernantes como lo que son: servidores públicos sujetos al escrutinio, y no divas intocables salidas de una superproducción de Hollywood a las que regalar los oídos de forma sonrojantemente con un «me tienes narcotizada, Pedro».

Hizo lo que mandan los cánones del buen periodismo: obtener respuestas a cambio de preguntas, desarmar el argumentario y recordar a la audiencia que, cuando la televisión muerde de verdad, deja de ser una guardería institucional.

Frente a la pretensión de Sánchez de convertir Informativos Telecinco en un edulcorado plató de El show de Truman donde el director vigila cada plano y la disidencia está prohibida, el oficio de informar asomó con la firmeza de quien decide cortar el cable rojo antes de que la bomba estalle: el de Franganillo. El buen periodismo no se dedicó a escuchar sermones ni eslóganes de Mr. Wonderful, sino a exigir que se hablara claro y sin mentiras de una maldita vez.