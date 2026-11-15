Alba Carrillo se derrite con Sánchez en La Séptima: «Pedro, me tienes narcotizada»

Pedro Sánchez no ha necesitado preparar grandes respuestas ni enfrentarse a un incómodo cara a cara para salir airoso de su segunda visita a La Séptima. Esta vez tenía delante a Alba Carrillo y Marta Márquez, y lo que se suponía que iba a ser una entrevista al presidente del Gobierno terminó convirtiéndose en una conversación de sofá en la que los halagos, las preguntas sobre su atractivo físico y las confidencias sobre Begoña Gómez tuvieron mucho más protagonismo que el escrutinio político. No se sabe si la intención era poner a Sánchez frente a preguntas comprometidas y, desde luego, no fue lo que se vio en pantalla. El presidente encontró un ambiente en el que podía relajarse y hablar de su vida privada sin riesgo de que se le sacara de un terreno confortable.

Alba Carrillo se encargó de dejar claro desde el primer momento que aquello iba a ser cualquier cosa menos un recibimiento hostil. «Ha cumplido su palabra y no todos los hombres lo hacen», le dijo al presidente. Una bienvenida que parecía más propia de una cita televisiva con un invitado normal que de la entrevista al responsable del Ejecutivo. Sánchez, que no es precisamente nuevo en esto de controlar los tiempos y el relato, encontró un terreno especialmente cómodo para desplegar una faceta cercana. La presentadora, por su parte, parecía más preocupada por demostrar la buena sintonía que existía entre ambos que por aprovechar la presencia del presidente para plantearle cuestiones dirigidas a la campaña política que está llevando a cabo para el 29-N.

La complicidad llegó hasta el punto de que el presidente se permitió repartir elogios a sus anfitrionas. «Algunas de las entrevistas que hicisteis me parecieron brillantes y pensé que yo tenía que estar ahí», aseguró. Y Carrillo, lejos de aprovechar la ocasión para elevar el nivel de la conversación, decidió entrar de lleno en el juego. «Tú has debido ser un chulazo…», expresó, abriendo una línea de preguntas que difícilmente puede considerarse una prioridad cuando se tiene delante al presidente del Gobierno. Al parecer, el atractivo juvenil de Sánchez merecía más atención que su gestión.

La entrevista avanzó entre sonrisas y una confianza que parecía crecer a cada minuto. Sánchez habló de su relación con Begoña Gómez, de cómo le pidió matrimonio en un restaurante chino y de lo mucho que quiere a su mujer. También hubo espacio para recordar las dificultades que han atravesado juntos y para explicar cómo determinadas experiencias les han unido todavía más. Una conversación perfectamente válida para una revista del corazón, pero que dejaba una pregunta en el aire: ¿en qué momento se decidió que era más importante hablar de la vida amorosa del presidente y no de cuestiones preocupantes de actualidad?

Marta Márquez también contribuyó a alimentar ese relato sentimental al recordar las palabras de Begoña Gómez: «Ella ya dijo que el único delito que había cometido era enamorarse de ti». Sánchez recogió el guante y continuó hablando de su historia de amor, de la pedida de matrimonio y de cómo su relación ha resistido los momentos complicados. «Nuestro amor se ha basado en experiencias. Muchas buenas, alguna mala como el habernos cruzado con algunos personajes. Pero eso nos ha fortalecido como pareja», aseguró.

Y si el tono ya era llamativo, el momento en el que aparecieron la Dana, la pandemia y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda terminó de dibujar una escena complicada de digerir. Marta Márquez relacionó la fortaleza de la pareja con algunos de los episodios más duros que ha vivido el país y preguntó al presidente cómo habían conseguido superarlos juntos. Sánchez se apropió de esos complicados momentos y explicó que esas experiencias traumáticas habían unido mucho a su matrimonio. «Estas experiencias traumáticas a Begoña y a mí nos han unido mucho. Hacemos muchas cosas juntos. Meditamos desde hace tiempo, hacemos deporte. Hacer cosas, la pareja se fortalece», respondió. Una pirueta conversacional que convirtió tragedias de enorme dimensión en una reflexión sobre la fortaleza del matrimonio, y Alba Carrillo y su compañera no dudaron en sonreír al presidente del Gobierno con ello.

El broche de la tarde lo puso la propia Alba Carrillo cuando Márquez comentó que estaban pasando un buen rato. «Tú habla por ti, a mí me tiene narcotizada», reconoció la modelo. Una frase que, quizá sin pretenderlo, resumió bastante bien el tono de la conversación. Sánchez se rio y continuó disfrutando de un ambiente en el que parecía sentirse como un invitado más que como el presidente del Gobierno sometido a una entrevista. La ocurrencia de Carrillo terminó siendo uno de los momentos más comentados de una charla en la que la complicidad con el político parecía estar por encima de cualquier intento de incomodarlo.

Porque una cosa es entrevistar al presidente desde un formato desenfadado y otra muy distinta convertir la entrevista en una sucesión surrealista de piropos y preguntas de sobremesa. Alba Carrillo tenía delante a Pedro Sánchez, no a un invitado cualquiera que acudía a promocionar su último proyecto. Y, sin embargo, la conversación terminó girando más alrededor de si había sido un «chulazo», de cómo se enamoró de Begoña y de las bondades de meditar en pareja que de las decisiones de quien dirige el país. Una oportunidad para preguntar que acabó convertida en una oportunidad para agradar.