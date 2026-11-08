El surrealista piropo de Alba Carrillo a Sarah Santaolalla en La Séptima: “Tus tetas son pequeñas en comparación con tu cerebro»

El estreno de La Séptima sigue dando que hablar y este fin de semana ha dejado uno de sus primeros momentos virales con el encuentro entre Alba Carrillo y Sara Santaolalla. La modelo ha arrancado una nueva etapa televisiva en la cadena con Fuera de Control, un magazine de entretenimiento que presenta junto a Marta Márquez y con el que pretende hacerse un hueco en la parrilla de los fines de semana. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de su debut ha llegado con la visita de la presentadora de La Última Hora, en una conversación de lo más surrealista.

La cadena ha situado el programa en la franja de los fines de semana, donde competirá con Fiesta, el espacio de Telecinco presentado por Emma García. Desde las 17:05 horas hasta las 20:50 horas, ambas presentadoras dirigen un formato que combina entrevistas, invitados, curiosidades y asuntos relacionados con las relaciones personales y la actualidad. Para dar a conocer el espíritu del espacio, sus responsables publicaron en redes sociales un vídeo con una especie de declaración de intenciones bajo el título de los siete mandamientos del espacio. «Amarás la actualidad sobre todas las cosas; no darás por hecho que siempre tienes razón; no renunciarás al humor ni a la espontaneidad; escucharás a quien tiene algo que contar; reirás con nosotras, porque la vida es demasiado importante para tomársela en serio; no dejarás de disfrutar del descontrol y la espontaneidad y harás de La Séptima un lugar de encuentro», explicaban las presentadoras.

Uno de los momentos más comentados de este estreno ha sido, precisamente, el encuentro entre Alba Carrillo y Sara Santaolalla. Una conversación que, sobre el papel, iba a girar en torno a la actualidad y que acabó derivando en un intercambio de comentarios tan surrealistas como provocadores. Por la mesa pasaron asuntos como El Hormiguero, la situación política del país y alguna que otra figura pública. Todo ello envuelto en un tono de complicidad que no impidió que las dos protagonistas lanzaran unos cuantos dardos.

La entrevista arrancó con una excesiva batería de piropos de Alba Carrillo hacia Santaolalla. «Eres joven, guapa, preparada, lista y antifascista», le dijo la modelo mientras su invitada se reía. Pero hay más. Carrillo también quiso hacer una particular referencia al físico de la presentadora y a su capacidad intelectual: «Tienes dos tetas como dos carretas, pero en comparación con tu cerebro son pequeñas». Un halago poco convencional que marcó el tono de una conversación en la que la formalidad no se encontraba presente.

La pareja de Sara Santaolalla, Javier Ruiz, tampoco se libró de las bromas. Alba Carrillo sacó a relucir el nombre del periodista, que ha dejado su anterior etapa en TVE para ponerse al frente de La Última Hora, el espacio de La Séptima y también dirigir la nueva cadena pública. La modelo aprovechó entonces para comparar el protagonismo de ambos y lanzar una advertencia en tono jocoso: «Te quedan tres días, Javier, le vendrán celillos». Una frase que provocó las carcajadas de Santaolalla.

El nombre de Gabriel Rufián también apareció en la conversación. Alba Carrillo no ha ocultado en otras ocasiones que el portavoz de ERC le parece un hombre atractivo y, en esta ocasión, volvió a dejarlo claro. La modelo llegó incluso a fantasear con él como posible figura paterna para su hijo, haciendo de menos a Feliciano López. Pero Carrillo quiso ir un paso más allá y, con el teléfono de Santaolalla, le envió un mensaje de audio al político. En él le confesaba que le gustaba como hombre, aunque reconocía que sabía que estaba muy enamorado de su mujer. Santaolalla, por su parte, trató de rebajar el ritmo de la conversación y lo definió como un «tipo normal».

La intervención telefónica de Antonia Dell’Atte fue otro de los momentos más llamativos del nuevo programa de Alba Carrillo. La italiana conversó con la modelo sobre las acusaciones de malos tratos que ha formulado contra Alessandro Lequio y volvió a cargar duramente contra el padre de su hijo. «Es un maltratador», afirmó durante la llamada. Dell’Atte aprovechó también para animar a las mujeres que atraviesan situaciones similares a denunciar y a no retirar las querellas, aunque ella misma retiró en su día la que había presentado contra el italiano. Un asunto delicado que, por su gravedad, exige distinguir entre las declaraciones de la protagonista y los hechos que puedan estar acreditados.

Lo que parece evidente es que Alba Carrillo no ha llegado a La Séptima con intención de rebajar su tono ni de pasar desapercibida. Después de su abrupta salida de El Sótano, la modelo ha encontrado en Fuera de Control un nuevo escaparate desde el que seguir haciendo lo que mejor se le da en televisión: hablar sin demasiados filtros y con cierto punto de provocación.