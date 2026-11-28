Valencia ha vivido estos días una de esas visitas inesperadas que no pasan desapercibidas. Keanu Reeves y Alexandra Grant han elegido la capital del Turia para disfrutar de unos días en los que han combinado su pasión por el motociclismo con planes culturales y gastronómicos. Y precisamente alrededor de una mesa, en uno de los restaurantes más conocidos del centro de la ciudad, se produjo uno de los momentos más especiales de su estancia: el encuentro con José María Zavala en San Tommaso.

El escritor y periodista coincidió con la pareja en este establecimiento italiano, situado en pleno casco histórico valenciano, y quiso compartir la experiencia con sus seguidores. A través de sus redes sociales publicó un vídeo del momento en el que aparece junto al protagonista de Matrix y su acompañante, además de mostrar un ejemplar de su libro La Madre. Una escena espontánea que dejó constancia de una velada que, por lo que él mismo relató, resultó especialmente agradable.

«Con Keanu Reeves y le acompaña su esposa, Alexandra Grant, encantadora… ¡Un encuentro inolvidable!», escribió Zavala al recordar la experiencia. Sus palabras reflejan la buena impresión que le causó conocer personalmente al intérprete canadiense y a la artista estadounidense, con quienes tuvo ocasión de compartir mesa y conversación durante la noche.

La parada en San Tommaso no fue, además, una elección completamente nueva para Reeves. El actor ya había visitado el restaurante durante una de sus anteriores estancias en Valencia, en 2017, por lo que este regreso ha supuesto también una nueva oportunidad para disfrutar de su propuesta gastronómica. Desde el propio establecimiento celebraron su presencia y la de Alexandra Grant con un mensaje de agradecimiento, en el que destacaron la satisfacción que les producía recibir de nuevo al intérprete y dieron la bienvenida a su pareja.

La cena puso el broche a una jornada en la que el arte había ocupado buena parte de la agenda de ambos. Durante la mañana del viernes, Reeves y Grant recorrieron las instalaciones del Instituto Valenciano del Arte Moderno (IVAM), en el barrio del Carmen. No estuvieron solos: les acompañó la madre de la artista y contaron con la atención de Kristine Guzmán, directora adjunta del museo, que ejerció de anfitriona durante la visita.

La pareja pudo conocer la colección permanente del centro, inaugurada el pasado mes de junio, y contemplar obras de grandes nombres del arte de los siglos XX y XXI, entre ellos Marcel Duchamp, Joan Miró, Antoni Tàpies y Adolph Gottlieb. También se acercaron a la creación valenciana a través de artistas como Carmen Calvo y Andreu Alfaro, además de las piezas del Equipo Crónica.

Para Grant, esta visita tenía un componente añadido: su vínculo con la escena artística valenciana. En 2020 colaboró con el dúo de ilustradoras Cachete Jack, formado por Nuria Bellver y Raquel Fanjul, en una edición limitada de serigrafías vinculada a su iniciativa filantrópica grantLOVE. Los beneficios del proyecto se destinaron al espacio artístico SAVVY Contemporary, en Berlín.

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La estancia de la pareja en la Comunidad Valenciana coincide con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, que se celebra en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. La afición de Reeves por las motos es bien conocida y le ha llevado a regresar a la región en anteriores ocasiones, después de sus visitas de 2017 y 2018. El actor, además, está vinculado al sector como cofundador de Arch Motorcycle, su propia marca de motocicletas.

Entre el ambiente del circuito, las salas del IVAM y la gastronomía valenciana, Reeves y Grant han disfrutado de una escapada con distintos escenarios. Pero la cena en San Tommaso dejó una imagen especialmente cercana de la pareja: lejos de los grandes focos de Hollywood, compartiendo una velada en la que también hubo espacio para un encuentro inesperado con José María Zavala.