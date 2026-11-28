A finales del siglo XIX, la radiactividad era todavía un terreno lleno de dudas y de preguntas. La física y química polaca Marie Curie se metió de lleno en ese campo junto a su marido Pierre Curie y acabó vinculando su nombre a algunos de los avances científicos más importantes de la época. De aquellos trabajos salieron el descubrimiento del polonio y del radio, pero también una nueva manera de estudiar la materia y sus propiedades.

A la científica se le atribuye una frase que encaja bien con ese recorrido: «Nada en la vida debe ser temido, solo debe ser entendido. Ahora es el momento de comprender más, para que podamos temer menos». Con el paso del tiempo, esas palabras se han utilizado para resumir una idea muy presente en su carrera: antes de sacar conclusiones, había que observar, medir y tratar de entender qué estaba ocurriendo.

Marie Curie, física moderna: «Nada en la vida debe ser temido, sólo debe ser entendido»

Cuando Curie empezó a trabajar con materiales radiactivos, todavía quedaban muchas cosas por explicar. Se sabía que determinadas sustancias emitían radiación, pero no estaba claro cómo funcionaba aquel fenómeno ni hasta dónde podían llegar sus efectos. Ese contexto ayuda a entender por qué sus investigaciones tuvieron tanta importancia.

Curie y Pierre estudiaron minerales, compararon muestras y buscaron diferencias entre unos materiales y otros. De ese trabajo salieron dos elementos que hasta entonces no se conocían: el polonio y el radio. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero abrió una puerta que después aprovecharían otros investigadores.

Dos Nobel en disciplinas diferentes

El primero llegó en 1903. Marie Curie compartió el Premio Nobel de Física con Pierre Curie y Henri Becquerel por sus trabajos sobre la radiación, un campo que por entonces apenas comenzaba a tomar forma dentro de la investigación científica. El reconocimiento tuvo además un peso especial ya que Curie se convirtió en la primera mujer en recibir un Nobel. La historia no terminó ahí. En 1911 volvió a ser premiada, esta vez con el Nobel de Química, por sus investigaciones sobre el radio y el polonio. Conseguía así algo muy poco habitual incluso hoy: recibir dos Premios Nobel en disciplinas científicas distintas. A esas alturas, su trabajo ya había dejado una huella muy clara en el estudio de la radiactividad.

La radiación también escondía riesgos

El problema es que en aquellos años todavía no se conocía bien el daño que una exposición prolongada podía causar en el organismo. Científicos y técnicos trabajaban con materiales radiactivos sin las medidas de seguridad que hoy serían obligatorias. Incluso aparecieron productos comerciales que incorporaban estas sustancias y se vendían como una novedad. Marie Curie no fue una excepción. Durante años manipuló muestras y trabajó cerca de fuentes de radiación sin saber exactamente qué consecuencias podía tener aquello sobre su salud. Esa falta de conocimiento formaba parte de la propia época: se avanzaba al mismo tiempo que iban apareciendo nuevas preguntas.

Con los años, la investigación empezó a mostrar que la radiación podía ser útil, pero también peligrosa. Se entendieron mejor cuáles eran sus efectos y empezaron a desarrollarse medidas de protección que no existían cuando Curie inició sus trabajos.

Los rayos X llegaron hasta el frente

Durante la Primera Guerra Mundial, Curie llevó esa mentalidad práctica a otro terreno. Impulsó vehículos equipados con aparatos de rayos X para que los médicos pudieran atender a los soldados heridos cerca de las zonas de combate. Aquellas unidades, conocidas como «petites Curies», servían para localizar fracturas, balas y fragmentos de metralla antes de una operación. La científica también participó en la formación de personas encargadas de utilizar los equipos, algo que facilitó que la radiología llegara a más hospitales militares. Ese episodio muestra una faceta menos conocida de su trabajo. No se trataba sólo de investigar dentro de un laboratorio, sino de buscar una utilidad concreta para tecnologías que todavía estaban en pleno desarrollo.

El precio de trabajar con algo que aún no se comprendía del todo

Marie Curie murió en 1934 a causa de una anemia aplásica, una enfermedad relacionada con la exposición prolongada a la radiación. Para entonces, ya se sabía mucho más sobre los riesgos que cuando comenzó su carrera, pero buena parte de ese conocimiento llegó después de años en los que se trabajaba sin apenas protección. Y de alguna manera, su propia historia terminó reflejando una contradicción muy clara. La radiactividad abrió nuevas posibilidades para la ciencia y la medicina, pero también obligó a aprender a trabajar con ella de una forma mucho más cuidadosa.

Por eso la frase que se le atribuye sigue teniendo sentido décadas después. Comprender más para temer menos no significa ignorar el peligro, sino conocerlo mejor. Y en el caso de Marie Curie, esa diferencia entre miedo y conocimiento marcó prácticamente toda su carrera y su vida.