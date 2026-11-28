Marc Márquez ironizó con su sanción después de que su moto saliera ardiendo tras un fallo del semáforo en la salida. El piloto de Cervera se lo tomó a risa porque ya tiene el campeonato ganado, pero cree que «no hacía falta» sancionarle, «se podía haber hecho diferente» porque «no hay nada en juego». Eso sí, como ya pasó en Austin 2025 cuando salió corriendo de la parrilla y en Jerez 2026 entrando al pit lane tomando un atajo, cree que van a cambiar la norma. Se va a ir cambiando otra regla.

Sobre el incidente y el momento en el que la llama alcanzó su mono, Marc dijo que su estado físico no peligró: «Estoy bien. No me quemé nada. Por suerte, he notado que se calentaba todo y digo: «Ahora, ya si llega el escozor este, es que hay quemada», pero he visto que se calmaba y, simplemente, he notado que se ha calentado toda la pierna derecha».

Respecto a lo que pasó con el semáforo y la posterior sanción, comentó: «En nuestra última carrera, teníamos que cambiar otra regla, y la van a cambiar. No será ni la primera ni la última vez. O al menos eso es lo que aconsejo. Me lo estoy tomando a risa porque el Mundial está cerrado; si esto pasa en Portugal, cuidado, en esos 25 minutos habría ido arriba, a las oficinas, a la Dirección de Carrera, que es quien decide todo. Estamos en MotoGP, diez segundos estas motos con el limitador y es normal que pase eso».

«Incluso, Ducati estaba preocupado porque pasara a otras motos en la segunda salida, porque no sabían exactamente la causa del problema. Reglamento en mano, la sanción está bien aplicada, porque si hay una start delayed (salida retrasada), que es lo que han aplicado, si sacas la moto de la parrilla y empiezas de pit lane, es doble long lap. Pero es verdad que un start delayed no son 20 minutos», añadió.

«Eso tendría que haber sido: todos dentro del box, carrera nueva, calentadores, la gente que chequeara bien las motos, que no hubiera pasado nada, porque hemos estado diez segundos con el limitador y una carrera nueva. Pero ha sido así, he disfrutado esas cinco o seis vueltas peleando delante, en el ritmo que teníamos para intentar luchar por el podio. Luego, ya cuando he cumplido la doble long lap, digo: «Ahora no es tiempo ni de liarla ni de adelantar ni nada». Me he quedado ahí, detrás de Moreira y acabar la carrera», concluyó sobre el tema.

Para su última carrera no quiere correr ningún riesgo: «Mañana, evidentemente, ya me lo piden algunos: «No, acaba ganando». Está siendo un fin de semana muy bonito, pero que no sé ni dónde estoy. Mañana, incluso serán más difíciles de controlar las emociones y, para pilotar al máximo nivel, en la máxima categoría, tienes que estar completamente concentrado. Quiero empezar la carrera, concentrarme poco a poco, porque puedo intuir que no saldré ya concentrado, y soltándome durante la carrera y disfrutarla. He tenido mucha presión, o ya me he puesto yo mucha presión, durante toda mi carrera deportiva. Mañana, quiero presión cero y disfrutar».

No quiere más sorpresas como la del semáforo o la moto en llamas para el domingo, solo quiere una carrera tranquila y llevar la moto al box: «Espero que no. Sólo deseo que haya un día normal, un día de esos que recuerdes por la estabilidad, pero nunca se sabe. Si tiene que pasar algo, me va a pasar a mí».

Sobre esos momentos con el semáforo en rojo que no se apagaba, dijo: «El problema es que ya ves que pasa algo, pero no me atrevía a soltar la mano. Normalmente, si suelta la mano uno de los de delante… pero no me atrevía porque digo: «Si en el momento que levanto, se apaga el semáforo, ¿qué pasa?» Me darán por detrás y crearé una situación de mucho peligro, por eso no me atrevía. Eso ha sido un punto. El otro punto que hay que mejorar es que en la segunda salida, he llegado y el comisario de la bandera ya se estaba apartando, no he tenido tiempo ni de poner el launch control (control de salida), ni rápido, ni posición, ni nada. Ahí tienen que dar al menos 2-3 segunditos al piloto para que se posicione porque es verdad que venía muy tarde, pero es cuando me han dado el ok para salir del pit lane».

La afición mostró su descontento con la sanción y pitó cuando mostraron el castigo a Márquez por las pantallas. «No ha sido una sanción… se podía haber hecho diferente. No hacía falta. No hay nada en juego. Bueno, hay el Mundial de Constructores, pero Aprilia lo tiene muy de cara, estaban todas las Aprilia delante, no hacía falta y la gente se ha enfadado, pero es una sprint, antes no había sprint. Vamos a disfrutar el domingo, vamos a tener las aguas calmadas. Eso no cambiará mi fin de semana», señaló el piloto de Cervera.