España se posa sobre la base que todos auguraban, la final. Es más fácil conseguirlo cuando Alcaraz está en el equipo. Mucho más sencillo, incluso aunque vaya ataviado con tantas protecciones como molestias musculares sufre. Estabilizador rotuliano en una pierna, muslera en la otra y malla compresora en el brazo. No importa. Un poco de Alcaraz es un mundo para el resto de tenistas. Que le pregunten a Fery, que llegó a Bolonia como número uno británico y ahora no conoce ni la salida por culpa de los golpeos supersónicos de Alcaraz. Y Ferrer, el capitán, encantado.

Es la segunda final consecutiva alcanzada por España. «La sensación es excelente, por supuesto; al contar con jugadores como Rafa, Carlos y Marcel Granollers para el dobles, tenemos un equipo muy sólido para vencer a Italia en su propia casa. Eso sí, somos conscientes de que el público apoyará a Italia, así que debemos mantener la mentalidad adecuada y ser conscientes de que estamos ante una gran oportunidad de ganar otra Copa Davis para nuestro país», dijo Ferrer a pie de pista.

Este domingo será el último día de Ferrer como capitán español. «No lo pienso tanto. Estoy contento de tener otra vez la oportunidad de ganar la Copa Davis. El año pasado estuvimos muy cerca. Lo que más feliz me hace estos días es ver el compromiso de los jugadores y cómo han hecho piña. Intento disfrutar cada cosa que hago, es un privilegio y una suerte. Mañana será mi último día. Me lo voy a pasar bien, aunque tengo nervios por ganar, que es para lo que llevamos mentalizados toda esta semana. Cuando acabe, el tiempo sigue», se sinceró.

El capitán desgranó la figura de Alcaraz dentro del equipo. «Aporta humildad y respeto. Eso dice mucho para alguien de su figura que ha conseguido todo lo que ha conseguido. Es uno más. Me gusta ese liderazgo silencioso. Es muy fácil gestionar los egos en el equipo. Son todos muy humildes, por eso disfruto tanto del día a día. Alcaraz no es que sea líder, es que es el jugador y la persona que se necesita para ganar una Copa Davis, la vida puede ser maravillosa con él», añadió.

El de este domingo será una final inflamable. Contra Italia y en Italia. Vendetta por la final del pasado año. «En los partidos siempre hay nervios, pero relativizas desde la silla. También soy consciente de que los tenistas viven los nervios a más nivel que yo, así que intento transmitir calma y tranquilidad. Por suerte, esta semana ha ido mejor de lo esperado y eso es muy importante para afrontar la final de la Copa Davis», finalizó Ferrer.