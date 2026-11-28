La etiqueta de un frigorífico dice cuántos kilovatios hora gasta en un año. La de la lavadora que tiene al lado dice cuántos gasta en cien lavados. Las dos cifras van en el mismo recuadro, con el mismo cuerpo de letra, a la misma altura del cartón.

Ahí empieza el lío de estos días de rebajas y regalos. Comparar esos dos números, que es lo primero que hace cualquiera en la tienda, no vale para nada. Cada familia de aparatos tiene su reglamento europeo y su ciclo de referencia, y la etiqueta se limita a reflejarlo.

Para aclararlo, la Comisión Europea publica una ficha por cada familia de productos. En ella desmonta la etiqueta icono a icono y detalla de dónde sale cada número. Es ahí, y no en el cartón, donde se ve por qué un dato viene multiplicado por cien y el de al lado no.

Un año o cien lavados

El aparato más previsible de la casa es el frigorífico, y su etiqueta lo trata como tal. Declara el consumo anual de energía en kilovatios hora, y al lado coloca el volumen del congelador, el de los compartimentos sin congelar y el ruido.

La cuenta por años encaja con un trasto que se enchufa el primer día y ya no se apaga. Nadie en casa decide cuántas veces arranca el compresor en pleno agosto.

Con la lavadora manda el usuario, y eso cambia la manera de contar. Su etiqueta no habla de años: da el consumo ponderado de cien ciclos del programa eco 40-60, que es la vara de medir desde el reescalado de 2021.

Lo del eco 40-60 suena a invento para salir favorecido en el examen, y no lo es. La Comisión lo describe como una colada capaz de lavar a la vez el algodón de suciedad normal declarado lavable a 40 grados y el declarado lavable a 60. En esa misma etiqueta, el agua sí va por un solo ciclo.

El lavavajillas, igual

Con el lavavajillas pasa lo mismo desde el 1 de marzo de 2021, cuando entró la escala nueva. La energía se declara para cien ciclos del programa eco y el agua, para uno solo. Completan el cuadro la duración de ese programa, la capacidad en servicios y el ruido.

Merece la pena detenerse un segundo en ese detalle, porque es la trampa más fácil de pisar. Van dos cifras pegadas, una encima de la otra, y solo una está multiplicada por cien.

Para hacerse una idea de hasta dónde ha bajado el gasto de agua, la Comisión pone cifras. El lavavajillas medio vendido en 1990 usaba unos 30 litros por ciclo y el de 2020 se quedó en unos 10, según las estimaciones del informe Ecodesign Impact Accounting Overview Report 2024.

La secadora, a punto de cambiar

Las secadoras de ropa también cuentan por cien ciclos, en su caso de secado. La ficha de la Comisión precisa dos cosas. Es un consumo medio ponderado, y la cifra impresa va redondeada al número entero más próximo.

Esta es además la etiqueta que está a punto de moverse. La escala de la A a la G llegó a las secadoras el 1 de julio de 2025 y, a partir del 1 de enero de 2027, dentro de poco más de un mes, su etiqueta tendrá que llevar también una puntuación de reparabilidad. Las de condensación muestran, por su parte, una clase de eficiencia de condensación.

Que el salto ha sido grande lo dicen las estimaciones de ese mismo informe de la Comisión. La secadora media vendida en 1990 gastaba unos 270 kilovatios hora al año y la de 2020 se quedó en 150, sobre todo por el paso a la bomba de calor.

El horno va por libre

Quien aproveche la campaña de diciembre para cambiar el horno se topará con una etiqueta de otra época. Este producto no se ha reescalado. Sigue con la escala vieja, la que va de la A+++ a la D, con sus cruces y todo.

Tampoco el consumo se mide igual aquí. El horno lo declara por ciclo, y lo declara dos veces: una para el modo convencional y otra para el modo con ventilador. Al lado figuran el volumen en litros y un icono que dice si es eléctrico o de gas.

Dicho de otro modo: en la misma tienda, a tres metros de distancia, conviven dos escalas que no se parecen. La A de una lavadora y la A+++ de un horno no se calculan con el mismo listón.

Dos consumos en la tele

El caso más curioso lo tienen los televisores y los monitores. Llevan dos clases y dos consumos en la misma etiqueta. La razón es que una pantalla no gasta igual según lo que esté enseñando.

Una de las cifras corresponde al modo SDR, el vídeo de toda la vida. La otra, metida en un pictograma aparte, al HDR, con su rango mayor de brillo y de color. La ficha de la Comisión explica que la etiqueta recoge la eficiencia del aparato cuando muestra contenido en HDR «ya que puede consumir el doble de energía que otros ajustes», en el original en inglés.

De manera que ahí hay un dato que casi nadie mira. Si en casa se ve cine o deporte en HDR, la clase que importa es esa.

La etiqueta de las pantallas añade la diagonal y la resolución, también por una razón práctica. Con esos dos datos delante, según la Comisión, el comprador puede comparar mejor modelos parecidos.

Qué mirar en la tienda

De todo lo anterior sale una regla corta y aburrida, pero que ahorra disgustos. La cifra de consumo solo sirve para comparar aparatos del mismo tipo. La letra, solo dentro de su propia escala.

Y hay una segunda, que es mirar el dato que se parezca a su casa. A quien pone tres lavadoras por semana el consumo de cien ciclos le cunde de una manera. A quien pone una cada quince días, de otra muy distinta.

Lo demás está a un escaneo de distancia. En el código QR de la esquina superior derecha se abre la ficha completa del modelo en la base de datos europea EPREL. La puntuación de reparabilidad que llegará a las secadoras en enero ya figura, desde el 20 de junio de 2025, en la etiqueta de los móviles y las tabletas.

Ese registro nació con el Reglamento (UE) 2017/1369. Obliga a los proveedores a dar de alta sus modelos desde el 1 de enero de 2019. El IDAE subraya que la base «ha de ser pública, de forma que los consumidores puedan conocer libremente la información de cada producto», y que para el usuario la información «se organiza por grupos de productos», que es justo como hay que leerla: cada aparato con los de su clase.

La información procede de las fichas oficiales que la Comisión Europea publica para cada familia de productos, en particular las de lavavajillas, secadoras y pantallas electrónicas, y de la página del IDAE sobre el registro EPREL.

Crédito de la imagen: Donald Trung, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.