Temu ha aceptado retirar el juego de girar la ruleta de su web y de su aplicación. En su pantalla de pago, además, ya hay un botón de «pedido y pago». Antes no quedaba claro que encargar un producto obligaba a pagarlo.

Son dos de los compromisos que la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores aceptó el jueves. La Comisión Europea coordinó la actuación y la dirigieron las autoridades de Bélgica, Alemania e Irlanda.

Un botón que dice pagar

La ley europea obliga a avisar en la pantalla de pago. El comprador tiene que saber que encargar algo supone la obligación de pagarlo. La Comisión dice que la web de Temu no lo dejaba claro.

Esa web cuenta ya con un botón de confirmación de «pedido y pago», según la nota. Está en todas las versiones europeas. El resumen oficial de compromisos añade que así queda claro que hacer el pedido obliga a pagar.

Ese mismo resumen recoge otros cambios en el pago. La casilla que guarda los datos de la tarjeta no vendrá marcada por defecto. La pantalla para añadir una tarjeta se rehace, de modo que el comprador decida.

Desde la cuenta se llegará mejor a los métodos de pago. Allí se revisan y se borran las tarjetas guardadas.

Fuera la ruleta de la fortuna

El juego de girar la ruleta se retira de la web y de la aplicación. El cambio vale para todas las versiones europeas.

La Comisión lo mete en lo que llama gamificación forzada. Son los juegos que el usuario tenía que usar para acceder al mercado.

Las funciones de juego que se queden tendrán que explicar cómo se participa, también en los anuncios. Y llevarán una «X» bien visible en la esquina superior derecha para salir en cualquier momento.

Temu explicará además las condiciones relevantes cuando las haya. Eso incluye en qué consiste la recompensa, el pedido mínimo que exige, otros requisitos y cómo se canjea.

Qué cambia en los precios

El compromiso sobre descuentos es el más técnico. Temu calculará el precio anterior de cada rebaja como el precio más bajo de los 30 días previos, que es lo que exige la ley. Ese precio irá junto al rebajado.

El precio recomendado de venta es otra cosa, y así tendrá que presentarse. Donde aparezca no podrá haber tachados ni porcentajes de descuento. Se trata de que no se confunda con una rebaja real.

Tampoco podrán salir a la vez el precio anterior y el recomendado en el mismo anuncio de rebaja. La empresa se compromete además a informar mejor de los impuestos y las tarifas antes de pagar. También a actualizar sus condiciones de uso.

Las etiquetas que desaparecen

Los avisos de urgencia se van de la portada y de los listados, en la web y en la aplicación. La nota cita «casi agotadas».

El resumen de compromisos añade los avisos de que solo quedan unas pocas unidades. Con ellos se van los relojes de arena y los de cuenta atrás.

En su lugar habrá un mensaje neutro de existencias, con la cantidad exacta que queda y una explicación de lo que significa. No llevará mayúsculas ni signos de exclamación que metan prisa. En la ficha de cada producto, el cálculo irá por la variante elegida, por ejemplo una camiseta blanca de la talla XS.

Varias etiquetas promocionales se retiran del todo. Entre ellas, la que pedía encargar antes de una hora determinada para un envío rápido. También la de producto más recomprado, la de proveedor con clientes que repiten y la de proveedor con baja tasa de devoluciones.

Reseñas, vendedores y devoluciones

Temu pondrá un detector de reseñas falsas. La nota dice que verifica las reseñas antes de su publicación.

El resumen precisa que las revisa al enviarse y después, tanto las nuevas como las que ya están. Habrá además una herramienta para denunciarlas y una explicación de cómo se calcula la puntuación en estrellas.

La ficha dirá quién vende cuando el vendedor sea un tercero. Llevará un enlace de información del comerciante y una etiqueta que lo señala como tal.

En esa página estarán su dirección, su registro mercantil, su número de registro, su teléfono y su correo. Con eso se identifica al vendedor antes de cerrar la compra.

En las devoluciones, el formulario europeo de desistimiento estará en todas las lenguas oficiales de la Unión y del Espacio Económico Europeo. Quien ejerza ese derecho no tendrá que dar razones. El reembolso se tramitará en 14 días desde la solicitud de desistimiento.

Quién vigila y qué multa hay

A partir de ahora vigilan las autoridades nacionales de consumo. Los compromisos deberían aplicarse en toda la Unión y en el Espacio Económico Europeo. La nota avisa de lo que pasa si Temu no cumple.

Esas autoridades podrán imponer «multas de hasta el 4 % o más del volumen de negocios anual de Temu en los Estados miembros de que se trate». La versión española de la nota dice ahí que sería Temu quien adoptara las medidas. La versión en inglés atribuye esa facultad a las autoridades.

El comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, lo presenta como un avance. «Los compromisos de Temu son un paso importante para garantizar que los consumidores puedan comprar en línea con confianza», dice en la nota. Y advierte de que seguirán vigilando de cerca su cumplimiento.

La empresa se ha comprometido también a que sus futuros diseños respeten lo pactado. Según la Comisión, eso permitirá a las autoridades tomar medidas si no se cumplen los mismos requisitos de protección de los consumidores.

De dónde viene este asunto

El expediente viene de dos años atrás. En noviembre de 2024, la Comisión y la Red CPC notificaron a Temu varias prácticas que incumplían la legislación europea de consumo.

Tras los intercambios con las autoridades nacionales y la Comisión, la empresa introdujo numerosos cambios. Los hizo en las versiones europeas de su web y de su aplicación.

Según la Comisión, es la actuación más amplia de esa red hasta ahora por número de quejas investigadas. En esa red está la Dirección General de Consumo del Gobierno de España. Lo recordó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 al difundir el aviso de 2024.

Lo de esta semana no es una multa, sino un acuerdo de compromisos. En paralelo, la Comisión tramita un expediente por el Reglamento de Servicios Digitales.

El 17 de noviembre constató de forma preliminar que Temu incumplía una obligación de esa norma. Es la de aplicar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar el riesgo de que se vendan productos ilegales o inseguros en su mercado.

La información procede de la nota de la Comisión Europea del 26 de noviembre de 2026 y del resumen oficial de los compromisos. Los antecedentes están en la nota del Ministerio de Consumo de 2024 y en las conclusiones preliminares del 17 de noviembre.

Crédito de la imagen: Claudio Centonze, © Unión Europea, 2026.