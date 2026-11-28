España – Gran Bretaña en directo: resultado en tiempo real, resumen y dónde ver online las semifinales de la Copa 2026 hoy en vivo
Sigue en directo las semifinales entre España y Gran Bretaña de la Copa Davis
Rafa Jódar y Carlos Alcaraz serán los primeros en saltar a la pista
Alcaraz entra en escena: España recupera a su número uno en la Davis
España – Gran Bretaña en directo: Rafa Jódar y Cameron Norrie abren las semifinales de la Copa Davis 2026 en Bolonia, con el pase a la final ante Italia en juego. Los primeros juegos están siendo muy igualados: Norrie se adelanta 2-1 en el primer set, con ambos tenistas sosteniendo su saque y sin roturas por ahora. Después saltará Carlos Alcaraz ante Arthur Fery, y si España gana los dos individuales se ahorrará el partido de dobles. Sigue en OKDIARIO el resultado en tiempo real, cómo va el partido y la crónica de cada encuentro.
Cómo va el España – Gran Bretaña de la Copa Davis
Norrie empezó mandando con su saque y se puso 1-0 con un juego rápido. Jódar respondió con un juego en blanco, con varios puntos que arrancaron el aplauso de la grada, y volvió a igualar a 1-1 antes de que el británico, de nuevo en blanco, se pusiera 2-1. En el cuadro de la eliminatoria, el madrileño es el encargado de poner el 1-0 para España.
Qué se juega España en las semifinales de la Copa Davis
El ganador de la eliminatoria se medirá en la final a Italia, anfitriona y actual campeona, que ya está en la final tras vencer a la República Checa en un final agónico de dobles, con Musetti y Vavassori remontando a Machac y Lehecka. España llega tras superar a Austria (2-0) en los cuartos, y Gran Bretaña, tras superar a Alemania.
Orden de juego: Jódar – Norrie y Alcaraz – Fery
El primer individual, a las 12:00 horas, enfrenta a Rafa Jódar y Cameron Norrie, número 52 del ranking ATP. A continuación jugarán Carlos Alcaraz y Arthur Fery. El murciano llega tras ganar las ATP Finals y el Masters 1000 de París, y no jugó ante Austria porque estaba planificado para el dobles, que no hizo falta. Si hay un punto para cada equipo, el dobles decidirá quién pasa a la final.
2-6, 2-4
Un paso más cerca
Dominando desde el fondo de la pista Rafa Jódar para acercarse poco a poco al segundo set y llevarse el partido. Norrie tiene una papeleta complicada, pero sigue estando cómodo con su saque. Partido rápido y de mucho ritmo.
2-6, 2-3
Norrie calma las aguas
Sigue España con break arriba, pero el británico ha asegurado su saque para que los problemas no vayan a más. Aún así, muy cómodo Jódar, mostrando un nivel claramente superior. Por algo es un Top 10 del mundo el madrileño. Momento importante del set.
2-6, 1-3
España acaricia el 1-0
Confirma su break Rafa Jódar para colocarse con un esperanzador 1-3. Generando mucho con su saque, clavando las voleas a las esquinas, y un Norrie incapaz de seguir el ritmo y siempre a remolque en pista. Qué nivel está dando el español.
2-6, 1-2
¡¡Llega el break de Jódar!!
En el juego más largo del partido (cerca de 10 minutos), Rafa supo esperar su momento. Respondiendo cada buen saque de Norrie y sacando golpes imposibles desde línea de fondo, el madrileño estuvo intratable con su derecha. Fue la quinta bola de rotura la definitiva, donde el británico cometió doble falta, completamente desesperado.
2-6, 1-1
Rafa, implacable con su saque
Aunque Norrie forzó por primera vez en el partido al español con buenos puntos, Jódar se mantuvo firme para cerrarlo de la mejor manera posible y saber que la presión está en el tejado británico. Uno iguales en la segunda manga.
2-6, 1-0
Norrie quiere reaccionar a tiempo
El británico empieza el segundo set ganando con su saque… pero no sin complicaciones. Rafa respondía a cada volea, gustándose cerca de la red y poniendo en aprietos a un Norrie que tenía prisa por cerrarlo. Toca repetir lo de la primera manga.
2-6
¡El primer set es español!
Impoluto Rafa Jódar en la primera manga de estas semifinales. Dos breaks y cómodo con su saque para animar al público y acercar a los nuestros al 1-0. Soberbio con la derecha y Norrie no puede seguir el ritmo. Qué manera de saltar a la pista en Bolonia. Dominando como las estrellas.
2-5
Dominante y sobresaliente Jódar
Nuevo break del madrileño en el juego más largo y bonito del partido. Aprovechó su segunda bola de rotura en el rally más precioso de lo que va de encuentro para desesperar a Norrie y poner el 2-5 en el primer set. Está a un nivel sensacional con el revés y la derecha.
2-4
Jódar confirma la rotura de saque
Juego impoluto del español para confirmar el break anterior y encarrilar el primer set. Muy cómodo en pista, con Norrie siendo un mar de dudas y la grada apoyando al combinado hispano.
2-3
¡Y llega el break de Jódar!
Primera rotura de saque del español en el partido. Dos puntos impresionantes para dejar atrás el 40 iguales y poner en jaque a un Norrie que hasta ahora estaba imperial. ¡Momento fundamental del primer set!
2-2
Muy seguro Jódar con su saque
A pesar de empezar 0-15, el estado de forma del madrileño es sensacional. Sacando bien, mostrando buenas derechas para igualar el partido en Bolonia. Duelo de mucho nivel.
2-1
Sin contemplaciones Norrie
Nuevo juego en blanco en un partido que no baja el ritmo. Norrie forzó errores de un Jódar que no está cazando su saque. Duelo rápido y cada tenista asegura sus juegos. Sin roturas hasta ahora en Bolonia.
1-1
Responde Jódar con contundencia
Juego en blanco para el madrileño, dejando varios puntos que sacaron el aplauso de la grada. Cómodo con su saque y forzando a Norrie con voleas impresionantes. Empieza con buenas sensaciones el español estas semifinales.
1-0
Norrie comienza mandando
El 1-0 inicial lo pone el tenista británico. Muy seguro con su saque, Jódar solo pudo estar cómodo en un punto. Juego rápido para Norrie, turno del español.
Arrancan las semifinales
Empieza la eliminatoria para conseguir un puesto en la final entre España y Gran Bretaña. Rafa Jódar tratará de poner el 1-0 y Cameron Norrie es el elegido para sacar primero.
¡Ovación a Alcaraz!
Salta España a la pista y Carlos Alcaraz se lleva una de las mayores ovaciones que se recuerdan en la Copa Davis a un rival. El español causa sensaciones en Bolonia antes de escuchar los dos himnos nacionales.
Todo listo para que Jódar y Norrie den el primer espectáculo de la mañana.
Italia espera en la final
La actual campeona y anfitriona consiguió un pase agónico a la final. En el partido de dobles, Musetti y Vavassori hicieron rugir Bolonia remontando a Machac y Lehecka. Aún sin Sinner, meten miedo para ganar la Copa Davis de nuevo. España quiere destronarles con Alcaraz y Jódar a la cabeza.
Alcaraz será el siguiente
Carlos Alcaraz completará el cuadro de individuales cuando termine el encuentro entre Rafa Jódar y Cameron Norrie. Se medirá a Arthur Fery y estará con ganas tras no saltar a la pista en la eliminatoria frente a Austria. Viene de ganar las ATP Finals y el Masters 1000 de París, con la moral por las nubes.
El madrileño viene en racha
Rafa Jódar selló el pase a las semifinales ante Austria, venciendo a Jurij Rodionov (6-2, 0-6, 1-6), y será el encargado de abrir las series ante un Norrie siempre peligroso que ahora mismo es el número 52 del ranking ATP
Jódar estrena las semifinales
¡Buenos días y bienvenidos al directo de las semifinales de la Copa Davis entre España y Gran Bretaña! Rafa Jódar saltará a la pista para el primer encuentro ante Cameron Norrie.
2-6, 3-4
Norrie asegura su saque
Está arriesgando Norrie y es consciente de que tiene que hacerlo para darle la vuelta a esto. Rafa está muy calmado, sin forzar y tratando de aprovechar cada ocasión. Tiene oportunidad de acercarse al set con su saque en Bolonia.