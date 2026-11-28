España – Gran Bretaña en directo: Rafa Jódar y Cameron Norrie abren las semifinales de la Copa Davis 2026 en Bolonia, con el pase a la final ante Italia en juego. Los primeros juegos están siendo muy igualados: Norrie se adelanta 2-1 en el primer set, con ambos tenistas sosteniendo su saque y sin roturas por ahora. Después saltará Carlos Alcaraz ante Arthur Fery, y si España gana los dos individuales se ahorrará el partido de dobles. Sigue en OKDIARIO el resultado en tiempo real, cómo va el partido y la crónica de cada encuentro.

Cómo va el España – Gran Bretaña de la Copa Davis

Norrie empezó mandando con su saque y se puso 1-0 con un juego rápido. Jódar respondió con un juego en blanco, con varios puntos que arrancaron el aplauso de la grada, y volvió a igualar a 1-1 antes de que el británico, de nuevo en blanco, se pusiera 2-1. En el cuadro de la eliminatoria, el madrileño es el encargado de poner el 1-0 para España.

Qué se juega España en las semifinales de la Copa Davis

El ganador de la eliminatoria se medirá en la final a Italia, anfitriona y actual campeona, que ya está en la final tras vencer a la República Checa en un final agónico de dobles, con Musetti y Vavassori remontando a Machac y Lehecka. España llega tras superar a Austria (2-0) en los cuartos, y Gran Bretaña, tras superar a Alemania.

Orden de juego: Jódar – Norrie y Alcaraz – Fery

El primer individual, a las 12:00 horas, enfrenta a Rafa Jódar y Cameron Norrie, número 52 del ranking ATP. A continuación jugarán Carlos Alcaraz y Arthur Fery. El murciano llega tras ganar las ATP Finals y el Masters 1000 de París, y no jugó ante Austria porque estaba planificado para el dobles, que no hizo falta. Si hay un punto para cada equipo, el dobles decidirá quién pasa a la final.