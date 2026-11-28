Luka Doncic es uno de los jugadores más aclamados del mundo. Pero hay ocasiones en las que, en lugar de recibir el cariño de los aficionados, en otras ocurren cosas surrealistas como las que vivió anoche en el partido contra los Spurs. Frustrado por la derrota de los Lakers (99-96), el esloveno se vio envuelto en una trifulca con un hombre que le agredió por dar su manguito del codo, que acabó en una pelea con la seguridad, varios jugadores y el propio Lula en medio.

Todo ocurrió tras finalizar el partido. Doncic se dirigía al túnel de vestuarios y le lanzó a una mujer que estaba en primera fila el manguito del codo. Sin embargo, segundos después se dio la vuelta para recogerlo en manos de la aficionada. Fue entonces cuando el hombre que estaba sentado a su lado se levantó y le empujó. Una agresión que el esloveno no entendió y que le cabreó enormemente. A los pocos segundos, varios jugadores de los Lakers y miembros de seguridad aparecieron para increpar la actitud del hombre, que seguía señalando a Doncic.

Luka Doncic involved in an incident walking off the court following game at Spurs: https://t.co/920AalPX6O — Underdog NBA (@UnderdogNBA) November 28, 2026

En zona mixta, Luka Doncic salió a explicar el incidente: «Solo tiré mi pulsera como lo hago casi en cada partido, y luego oí que ella no la quería, así que volví para agarrarla y él simplemente me empujó, y luego se la di a otra persona», confesó. Por suerte, la tangana no llegó a mayores y se relajó el ambiente a los pocos minutos.

Los Spurs se impusieron por 99-96 a los Lakers de Luka Doncic, y la victoria les dio el comodín del Oeste. Victor Wembanyama firmó 25 puntos y 16 rebotes, y Stephon Castle anotó 26 y repartió nueve asistencias. Doncic anotó 31 puntos, pero tuvo un poco habitual uno de 13 en triples. Austin Reaves sumó 21, y Walker Kessler aportó 10 puntos y 13 rebotes.