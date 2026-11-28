El futuro de Pep Guardiola no será volver al Barcelona. Así lo ha confirmado el propio entrenador catalán después de mantener la incertidumbre acerca del nuevo proyecto que escogerá cuando se decida a regresar a los banquillos tras cerrar su etapa en el Manchester City el verano pasado. Aunque con el conjunto culé ganó todo lo ganable y le tiene mucho cariño en el Camp Nou, el propio Pep confesó que un segundo ciclo no está en sus planes.

Y es que Guardiola ha tenido muchas ofertas sobre la mesa para coger un nuevo equipo. Desde varias selecciones hasta Arabia Saudí han llamado preguntando por sus servicios, pero a todas ellas les ha dicho que aún no es el momento de elegir. Una demora que encendió en un sector de los aficionados azulgranas la remota posibilidad de ser el sucesor de Hansi Flick. Pep volvió a ser tajante en ese aspecto y dejó claro que sí lo haría con el Bayern.

«¿Hay que volver a un club anterior? Yo, por ejemplo, no volveré al Barça». Guardiola no descarta volver a Múnich, aunque quiso dejar claro que Vincent Kompany es un «entrenador fantástico». Todo ello basándose en su experiencia en la pasada década, cuando acabó desgastado mentalmente. Una presión que no tuvo cuando estaba en Alemania junto con el entrevistador: «No os importa cómo jugar, con ganar está bien. Además, sabéis disfrutar la vida más allá del fútbol, en España no hay otra cosa», indicó Guardiola.

Por ahora no ha querido marcarse una fecha concreta de su vuelta, pero tiene claro que su preferencia es afrontar por primera vez en su carrera la experiencia de dirigir un conjunto nacional. Hasta llegado el momento, Guardiola tiene claro que no contempla ni valora un regreso triunfal al Barcelona. El morbo seguirá en cuál será su nuevo desafío tras pasar por España, Alemania e Inglaterra.