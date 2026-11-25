Pep Guardiola ha vuelto a dejar una reflexión sobre el fútbol español que no ha pasado desapercibida. El entrenador catalán considera que España está por delante del resto de países en cuanto a la manera de entender y jugar al fútbol, y no sólo por los resultados cosechados, como el último Mundial. Y para explicar su opinión apunta directamente a la formación desde edades muy tempranas, una de las grandes claves que explican la calidad de los futbolistas españoles.

El técnico ha realizado estas declaraciones durante una extensa conversación con Romario en el canal de YouTube del brasileño. Una entrevista en la que ambos han repasado diferentes aspectos de sus respectivas carreras, han recordado algunas experiencias compartidas en el Barcelona y han hablado sobre la evolución del fútbol y la manera de entender este deporte. Guardiola no ha dudado en poner en valor el trabajo que se realiza en España desde las categorías inferiores. Para el entrenador, la educación futbolística comienza mucho antes de que los jugadores lleguen a la élite y eso termina marcando diferencias cuando alcanzan el fútbol profesional.

«Nadie juega mejor al fútbol que España. Desde los 7 u 8 años empiezan en las academias y los equipos lo intentan, todos lo hacen. Llevan años, años y años, desde que ganaron el Mundial… Todos los equipos llegan a finales y semifinales, en fútbol, en baloncesto, en balonmano. La cultura de entender el juego y de la metodología es mejor que en cualquier otro país. Con diferencia España practica el mejor fútbol del mundo», dice Guardiola.

Pep Guardiola sobre la Selección española. 🇪🇸🔝👌🏼 [📹Romario TV] https://t.co/GBG88UL52j — Selección&Rojita (@SeleccionRojita) November 25, 2026

Guardiola y otros temas

La opinión de Guardiola también tiene mucho que ver con su propia experiencia. El técnico se formó en La Masia, la cantera del Barcelona, y posteriormente se convirtió en uno de los entrenadores que más han apostado por futbolistas con una gran capacidad técnica y táctica. Su etapa al frente del primer equipo azulgrana, con jugadores como Xavi, Iniesta, Busquets y Messi, es uno de los ejemplos más reconocibles de esa manera de entender el fútbol.

La entrevista con Romario también ha dejado otros titulares interesantes. Guardiola ha hablado de Leo Messi, al que considera un futbolista prácticamente irrepetible y deja claro que nunca intentó sacarlo del Barcelona: «Nunca le llamé. Soy del Barça, prefería que siguiera allí». Y recuerda su competitividad: «No recuerdo que perdiera un solo partido en los entrenamientos».

Otro de los asuntos que ha abordado ha sido la selección brasileña y el trabajo de Carlo Ancelotti. A pesar de las críticas que Romario ha dirigido al técnico italiano, Guardiola ha defendido su capacidad y ha pedido confianza en su trabajo. El catalán conoce perfectamente al entrenador italiano después de haberse enfrentado a él en numerosas ocasiones y considera que tiene experiencia suficiente para gestionar un reto de semejante dimensión.

También ha recordado la influencia que tuvo Johan Cruyff en su carrera, tanto durante su etapa como futbolista como en su posterior desarrollo como entrenador. «Él nos ayudó a entender el juego» y entendió «por qué pasaban las cosas y qué había que hacer para que pasaran». También ha tenido palabras para Lamine Yamal: «Creo que Lamine Yamal tiene algo distinto. Tiene ese deseo de ser el mejor».