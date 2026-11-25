En las tripas del recinto ferial de Bolonia se respira incertidumbre. La sala de prensa lo confirma. Ahí se agolpan medios de todas las naciones a la espera de que llegue el equipo español, rodeado por indefinición. ¿Alcaraz jugará? ¿Lo hará solo en dobles? ¿Cómo se encuentra el físico de Jódar? ¿Mérida está listo para jugar después de estar de vacaciones? El equipo español al completo, capitaneado por Ferrer y formado por Alcaraz, Jódar, Mérida, Granollers y Martínez, toma la palabra.

«Han pasado muchos días y mucho descanso. Me encuentro bien. En el entrenamiento he tocado bola, no ha sido tan exigente como suele ser un entrenamiento previo a empezar la competición. Me he sentido bien y tengo confianza plena en cada uno del equipo. Juegue quien juegue. Somos un equipo y eso es lo importante», dijo Alcaraz, dejando caer su ausencia en individual para tratar de ganar descanso hasta unas hipotéticas semifinales del sábado.

Cabe recordar que el murciano sufrió molestias musculares en el isquiotibial izquierdo en plenas ATP Finals. Se sometió a pruebas médicas y disputó y ganó tres partidos del mencionado torneo. Tengo confianza alta. Esta semana es muy importante, estoy listo. Me estoy cuidando, física y mentalmente. Desde Turín ha habido unos días buenos; todavía recuperaéndome para volver más fuerte, espero que no haya ningún problema en los próximos días», añadió. Ferrer tampoco iluminó el camino. «Sólo sé que no sé nada», apuntó sobre las alineaciones ante Austria.

El plan encaminaría a Jódar y Mérida para los partidos individuales y, si fuera necesario, Alcaraz y Granollers en el dobles. Decisión arriesgada, pues cabe recordar que Jódar y Mérida debutan en una fase final de Davis y vienen con cierta incertidumbre. El primero porque sus piernas acumulan 80 partidos a lo largo del año y hace una semana, en las ATP Finals, sufrió fatiga ante Fils. Mientras que el segundo ha llegado a Bolonia desconectado de la tensión competitiva al haber recibido la llamada mientras se encontraba de vacaciones.

Alcaraz también dejó un mensaje para Sinner, recientemente operado de su rodilla, y que estará de baja al menos hasta marzo de 2027. «El tenis lo echa de menos y yo también. La decisión de la operación si la ha hecho con su equipo; es buena, es joven, tiene muchos años por delante y puede volver más fuerte. Estoy deseando que vuelva sano. Le deseo lo mejor y que vuelva pronto. Probablemente podríamos haber hecho otras cosas para no lesionarnos», expresó.