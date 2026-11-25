La leyenda de Fernando Alonso parece estar lejos de llegar a su fin. El asturiano bicampeón del mundo sigue dando guerra en la Fórmula 1 a sus 45 años y no quiere bajar el pistón. Con un par de carreras por delante y el Dakar 2027 entre ceja y ceja, el histórico piloto español ha querido sincerarse sobre su futuro.

Habló de su continuidad, ‘lanzando’ un dardo a las declaraciones de Ralf Schumacher, hermano del mito del motor, y de por qué siente que aún no es momento de dar un paso al lado y dejar Aston Martin y la máxima categoría 25 años después.

«No veo a nadie mejor en pista, no creo que haya perdido ni reflejos ni velocidad en la salida», comentó el piloto asturiano. «Hay gente que dice que la generación joven necesita un sitio y que pilotos como Hamilton o yo tenemos que apartarnos, pero no funciona así. Pararé cuando no me sienta rápido, no cuando mi pasaporte diga que tengo una edad u otra», explicó el de Aston Martin.

Lo hizo en unas declaraciones a Undercut, la sección de la plataforma web de la escudería, donde aprovechó para explicar que sigue con la ilusión intacta y en un estado de forma sensacional. «Con maquinaria igual, creo que sigo ganando a los de arriba», dejó claro. «Mi retirada será en un momento adecuado para hacerlo, respetuoso con mi carrera y mis logros. Quiero estar en paz conmigo mismo cuando ocurra. Pero este año no era el momento de dejarlo», añadió ‘Magic’ en sus declaraciones.

Alonso también piensa en el Dakar 2027

Ya es costumbre ver al bueno de Fernando Alonso en la prueba más exigente del calendario de motor. En un Dakar 2027 en duda de la localización por la situación bélica en Oriente Medio, el asturiano tiene claro su objetivo: «Quiero ganar el Dakar».

«He ganado en F1 y resistencia; si gano en rally, me dará mucho a mi legado. Aunque no gane el año que viene, sí que haré historia al ser el primer piloto en competir en Dakar y F1 el mismo curso», explicó.

Sobre su temporada en Aston Martin y qué le falta al coche para estar arriba, también tuvo unas palabras. Cree en el proceso y en la gente que tiene detrás. «La reacción tras los problemas fue esperanzadora y nos hizo estar pendientes de las mejoras», comenzó. «La mejora de chasis en Budapest iba a dar un tiempo por vuelta y lo dio exactamente. Conseguimos estar en ese parque de la zona media con sólo una gran mejora en el chasis. Eso me ha dado la confianza en la dirección que tomamos y la creencia de que es cuestión de tiempo tener buen coche», concluyó.

A sus 45 años, Fernando Alonso sigue siendo uno de los nombres propios del motor. El asturiano, bicampeón con Renault en 2005 y 2006, cree que volverá a lo más alto, y su ambición no ha cambiado. Dakar, Aston Martin… es difícil imaginar una figura con la trascendencia de Fernando en el mundo del motor.