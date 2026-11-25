Curtido en mil batallas, Chus Mateo (Madrid, 1969) afronta esta ventana consciente de la importancia que supone que la selección española se clasifique para el Mundial de Qatar 2027. El seleccionador de España atiende a OKDIARIO en el Hotel Melia de Guadalajara, donde 12 de sus 21 jugadores convocados inician la concentración de cara al partido del jueves en Podgorica. Seis se incorporarán directamente para el viaje a Montenegro y los dos del Real Madrid (Abalde y Pradilla) se sumarán para la final del domingo con Grecia en Santiago de Compostela.

El madrileño se muestra ilusionado por asumir este reto, pero mira más allá. «Estoy con la ilusión intacta porque me parece que esto que estamos iniciando ahora es algo que acabará dentro de unos años con éxito y no sé si seré yo quien esté al frente, pero el que esté disfrutará de una selección española magnífica con jugadores de primerísimo nivel. Ahora toca hacer esto y este primer paso será difícil», asegura.

PREGUNTA: Volvemos a juntarnos con usted en la recepción de este hotel, casi un año después de aquella entrevista previa a su debut como seleccionador de España. ¿En qué ha cambiado Chus Mateo en este período de tiempo?

RESPUESTA: Chus Mateo ha cambiado poco. Hace un año, cuando nos vimos aquí, empezábamos la ventana con mucha ilusión por clasificarnos al Mundial y ahora la mantenemos. Tuvimos un inicio muy bueno, ganando cinco partidos seguidos, y los últimos tropiezos de agosto han hecho que la clasificación se apriete. Eso nos obliga a hacer una buena ventana en esta que viene con Montenegro y Grecia. La ilusión la misma, la fe en el equipo la misma y la esperanza de participar en el Mundial de Qatar 2027 intacta.

P: Repite la palabra ilusión. En su anterior charla con este periódico también era la que más pronunciaba. ¿Esa ilusión ahora ha tornado en responsabilidad por tener que clasificar a una bicampeona del mundo?

R: La responsabilidad siempre la he sentido, también en labores más pequeñas o de menos repercusión. La responsabilidad está en lo que uno se propone y pretende llevar adelante ciertas empresas. Independientemente de la magnitud y la repercusión, siempre depende un poco de tu responsabilidad. En ese sentido, siempre me siento muy responsable. Trato de serlo. Es obvio que tienes que seguir adelante, aunque haya mucha gente pendiente de que España pueda entrar a competir en una empresa tan bonita como es seguir creciendo en un Mundial.

P: ¿Cree que ese sentimiento de responsabilidad lo han tenido también los jugadores a la hora de decir sí a su llamada?

R: Son conscientes de que es importante que todo el mundo arrime el hombro y se sientan responsables de que esto llegue a buen puerto. Como te digo, hace un año empezábamos de cero y ahora seguimos en una segunda posición, bien clasificados, con probabilidades de clasificarnos y ojalá estas ventanas corroboren que siguen estando ahí. Ellos mantienen su compromiso desde el primer día. Lo que ocurre es que nosotros hemos tomado la decisión de ampliar el abanico de gente a la que podíamos llamar. No nos hemos sentido obligados, pero todos los jugadores de Euroliga han manifestado que quieren estar con España. A mí me da mucha confianza.

P: Realmente, en plena competición, puede considerarse incluso un éxito que haya convocado a ocho jugadores de Euroliga. ¿Han sido fluidas las negociaciones, por llamarlo así, con los clubes para que liberen a los ocho que están en la lista?

R: No se negocia, se propone. Los clubes han estado magníficos sabiendo la importancia de esta ventana y accediendo a algo que, por contrapartida al tratamiento que siempre la Federación ha dispensado hacia ellos, teniendo en cuenta sus calendarios apretados, en este caso ellos han sido conscientes de esto. Lo más importante de todo, además de que los clubes hayan accedido sin necesidad de una negociación de días ni mucho menos, es que los jugadores tienen un compromiso tan grande que, si no existiera, los clubes tampoco harían por conseguir que vinieran. Son ellos los primeros que quieren estar aquí. Sus clubes lo saben. Además, creo que sería un agravio comparativo que otras federaciones sí los seleccionen y la nuestra no.

P: Como entrenador, ha ganado dos veces la Liga Endesa, la Euroliga, la Copa del Rey… ¿Pero no cree que el gran reto de tu carrera en los banquillos hasta ahora es ganar el mayor número posible de los cuatro partidos que quedan?

R: Es muy importante lo que vamos a jugar. Estamos dando pasos adelante. Cuando esta etapa comenzó conmigo al frente de la selección, yo sabía la situación en la que está el baloncesto español. Los últimos tres años de la selección quizá no se alcanzaron esas cotas a las que se pretendía aspirar, posiblemente porque se estaba produciendo un cambio generacional que me toca hacer a mí. Este trabajo alguien lo tiene que hacer y me toca a mí hacerlo. Yo estoy por esa labor y me enorgullece el poder llevar a cabo esta empresa con eso.

Estoy con la ilusión intacta porque me parece que esto que estamos iniciando ahora es algo que acabará dentro de unos años con éxito y no sé si seré yo quien esté al frente, pero el que esté disfrutará de una selección española magnífica con jugadores de primerísimo nivel. Toca hacer esto y este primer paso será difícil. Ya me lo decían cuando me tocó asumir esta responsabilidad, que sí sabía la dificultad de la empresa. Claro que sí. Lo tengo claro desde que lo cogí. Sé que esto es algo muy bonito. También difícil, y estos cuatro partidos que vienen lo van a ser. Estas grandes empresas hay que asumirlas con responsabilidad, valentía, determinación y en eso estamos.

P: ¿Qué opina de que una selección como Qatar, que no tiene historia en el baloncesto, no sólo organice un Mundial, sino que además pueda nacionalizar a uno de los mejores jugadores de la Euroliga, como es Kendrick Nunn? Y no es la única.

R: ¿Sabes qué? Tengo la costumbre de no valorar demasiado o dar mi opinión respecto a lo que hacen los demás. No soy yo el que toma decisiones en este sentido, pero nosotros no, porque el baloncesto de selecciones ha de ser otra cosa. No digo que nosotros no vayamos a tener algún jugador nacionalizado o de fuera, pero creo que hay que haberse formado en el baloncesto español para tener cierto arraigo a lo que se mama y se vive aquí. A mí me gusta que haya jugadores españoles que representen a la selección española. También me gustaría si hubiera algún jugador extranjero que en un momento determinado sienta cierto arraigo por España, su baloncesto, que lleve años aquí y que pueda entender nuestra idiosincrasia.

P: Dígame un nombre.

R: No te voy a decir ningún nombre, pero hay muchos extranjeros que después de muchos años, llegan a identificarse. ¿Por qué no? No entiendo fichar en el baloncesto de selecciones. Fichar en el sentido más estricto de la palabra. No es algo que comparta para nosotros. Cada uno es libre de gestionar sus intereses como mejor le venga y, en este caso, yo no voy a entrar si es peor o mejor. Me gusta de otra manera. Por supuesto que podríamos tener un jugador nacionalizado, pero me gustaría que fuera un perfil más entendible.

P: Precisamente esa formación de talentos nacionales es uno de los principales focos en este momento de la Federación.

R: Me consta que se está intentando, con el proyecto de la Liga U. Es inevitable escuchar los cantos de sirena de los jóvenes desde Estados Unidos porque hay muchos alicientes, ya no sólo en lo económico, que puedan tentar a estos chicos a cruzar el charco. Lo único que quiero es que el baloncesto español siga creciendo con cada vez más jugadores. Se formen en España o en otros sitios. Que sigan dando valor a la formación en España, con sus equipos de base, a los entrenadores españoles, que lo están haciendo francamente bien, y al baloncesto nacional. Al final, en la Liga Endesa, la mayoría de entrenadores han comenzado en categorías inferiores y a mí me agrada ver cómo muchos de ellos son españoles y jóvenes triunfando en ACB. Y otros no tan jóvenes, que son maestros para todos nosotros. Y los extranjeros que tienen un nivelazo extraordinario. En las categorías base, el baloncesto nacional está muy bien cuidado por los entrenadores.

P: Como bien dice, hay una hornada espléndida de entrenadores jóvenes (Xavi Albert, Gerard Encuentra, Dani Miret…), pero a raíz del récord que batió Pedro Martínez, que superó a Aito García Reneses y se convirtió en el que más partidos ha dirigido en la era ACB, quería preguntarle cuál es su fuente de inspiración.

R: Cuando era muy joven y quería ser entrenador, me miraba mucho en Lolo Sainz. Vi que le hicieron un homenaje y para mí es un referente. De hecho, tenemos muy buena relación y hemos hablado de esto. Siempre se lo he dicho, que para mí, cuando empezaba a entrenar, era el mejor entrenador que podía fijarse uno. Soy madrileño, he crecido en el Real Madrid y él era un referente, pero ha habido muchos otros de los que también he aprendido mucho: Javier Imbroda, Manel Comas, Moncho Monsalve, Mario Pesquera, Gustavo Aranzana… y ahora, sin duda ninguna, Pedro Martínez, por supuesto, Txus Vidorreta, Luis Casimiro… Hay entrenadores que tienen ya una cantidad de años y temporadas en ACB que, sobre todo estos más veteranos, son capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Evolucionando su baloncesto hacia uno más nuevo. Es una gozada ver los partidos de hoy día. También tenemos jóvenes que están dando lecciones, como los que has mencionado y muchos más. Son buenísimos todos ellos.

P: Vamos con unas preguntas más personales. ¿Qué es lo último a lo que se ha aficionado?

R: Estoy andando más que antes. Estoy saliendo a caminar, porque ahora tengo más tiempo que antes. Estas últimas tres semanas he estado haciéndolo un poco menos.

P: ¿Y correr?

R: No, no llego a tensionar tanto el cuerpo ni a castigar tanto las articulaciones. No me da para tanto, pero paseo bastante. Tengo un perro que saco mucho a pasear, pero además de eso, que me obliga, también lo hago yo mismo a dar paseos más largos.

P: ¿Cuál es su jugador favorito ahora mismo, en el que más se fija? Dejando a los españoles y a Luka Doncic fuera de la elección.

R: No te voy a decir ningún jugador preferido. No me pongas en esas tesituras. He tenido jugadores muy buenos y disfruto mucho de ellos. Tengo especial predilección por algunos de los que siguen jugando, pero no me parece que yo deba decir estas cosas.

P: Imagino que para 2027 tiene un único deseo.

R: Ahora mismo lo tengo entre ceja y ceja. Espero que consigamos que España participe en el Mundial. Sería muy bonito el poder hacerlo y seguir creciendo juntos, que es algo que nos puede dar una dimensión muy grande dentro de unos años. Esas experiencias hay que vivirlas y ojalá seamos capaces de entrar.