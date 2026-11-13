Chus Mateo convoca a ocho jugadores de la Euroliga para las dos ‘finales’ de España por el Mundial

Chus Mateo ha convocado a ocho jugadores de la Euroliga para los partidos de España contra Montenegro y Grecia (26 y 29 de noviembre). Dos finales en las que la selección española de baloncesto se juega su presencia en el Mundial de Qatar 2027. Dos son del Real Madrid (Alberto Abalde y Jaime Pradilla), otros dos del Barcelona (Darío Brizuela y Joel Parra) y dos del Valencia Basket (Álvaro Cárdenas, Mario Saint-Supéry). Tampoco se perderán la ventana Juancho Hernangómez (Panathinaikos) ni Santi Yusta (Anadolu Efes). La Familia, más unida que nunca para un reto mayúsculo.

En la lista de 15 jugadores y seis invitados confeccionada por Chus Mateo, también se mantiene el bloque de la primera fase de clasificación para el Mundial. Los Jaime Fernández, Ferrán Bassas, Francis Alonso, Oriol Paulí, Álex Reyes o Pierre Oriola estarán en Podgorica y Santiago de Compostela, donde España buscará salir del aprieto ocasionado por sus tres últimas derrotas seguidas (Georgia, Portugal y Grecia). Y el capitán será Willy Hernangómez, quien formó parte también de las dos convocatorias del verano.

Como invitados, acudirán Carlos Alocén (Gran Canaria), Yankuba Sima (Alba Berlín), Héctor Alderete (La Laguna Tenerife), Adrián Torres (Joventut Badalona), Pablo Tamba (Manresa) Mikel Sanz (Lleida). Tres de ellos viajarán a Podgorica, pues Abalde y Pradilla sólo estarán disponibles para el choque ante Grecia debido a su compromiso del Real Madrid en la Euroliga contra Zalgiris Kaunas en el día previo al Montenegro-España. Los cinco de Barça y Valencia juegan dos antes y sí les da tiempo a formar parte de la expedición.

La lista de España