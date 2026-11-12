El rompecabezas de Chus Mateo para las dos ‘finales’ de España por el Mundial

Chus Mateo dará a conocer este viernes a las 12:00 horas la lista para la que más ha tenido que romperse la cabeza. El seleccionador de España no cuenta ni con los jugadores que disputan la Euroliga y la NBA y eso ya reduce considerablemente sus opciones para confeccionar su convocatoria para los partidos de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 contra Montenegro y Grecia (26 y 29 de noviembre).

Esto quiere decir que el madrileño no podrá seleccionar a los internacionales de Real Madrid (Alberto Abalde y Jaime Pradilla), Barcelona (Juan Núñez, Darío Brizuela y Joel Parra) y Valencia Basket (Josep Puerto, Mario Saint-Supéry, Álvaro Cárdenas) ni tampoco a los NBA: Santi Aldama, Hugo González, Aday Mara y Baba Miller (Sergio de Larrea está lesionado).

Un panorama complicado que lo es más teniendo en cuenta los resultados en la anterior ventana. España perdió contra Portugal y Grecia en los últimos coletazos del verano y dejó escapar el liderato que se había labrado durante su casi inmaculada primera fase, en la que logró cinco victorias y sufrió una derrota en Georgia y en la prórroga.

El balance de 5-3 exige a España ganar, al menos, uno de sus dos próximos encuentros. La selección viajará en primer lugar a Podgorica para medirse a Montenegro, última de grupo con una derrota más (4-4), y recibirá en Santiago de Compostela a Grecia, penúltima (4-4). A falta de cuatro compromisos, la presión es máxima.

España es segunda por detrás de Ucrania (6-2) y, a pesar de que los tres primeros se clasifican, debe resistir en esta ventana con una lista de circunstancias. Bien es cierto que todas las victorias de la era Chus Mateo se han producido con jugadores de un segundo escalón, pero si le preguntan al seleccionador, posiblemente optaría por contar con los de mayor nivel a la hora de disputarse la presencia del combinado nacional en el próximo Mundial.

¿Qué jugadores están disponibles?

Entonces, ¿a qué jugadores puede llamar Chus Mateo? La gran parte de su convocatoria de 16 efectivos estará compuesta por jugadores de la ACB que se encuentren en equipos que juegan Eurocup y Basketball Champions League. Ahí entran los Willy Hernangómez, que capitaneará a la selección otra ventana más, o Jonathan Barreiro, ambos de Unicaja Málaga. El cajista que seguro no será llamado es Alberto Díaz, lesionado desde la primera jornada de la Liga Endesa.

Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Isaac Nogués (Joventut de Badalona), Guillem Vives (Zaragoza), Ferrán Bassas, Pierre Oriola (Manresa), Sergi Martínez, Oriol Paulí (Girona), Mikel Sanz (Lleida), Francis Alonso (Breogán), Dani Díez, Raúl Lobaco (Burgos) se postulan a la lista. También Yankuba Sima, recientemente cortado por el Valencia y ahora en el Alba Berlín, o Fran Guerra y Carlos Alocén (los dos del Gran Canaria en Primera FEB).

La duda es Ndiaye

La gran duda de la lista es qué pasará con Eli John Ndiaye. En condiciones normales, el ala-pívot de Joventut podría acudir a la concentración perfectamente. Sin embargo, su futura vuelta al Real Madrid, que romperá la cesión de su canterano por los problemas de lesiones en su plantilla, complica la llamada de Chus Mateo.