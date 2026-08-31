España cae contra Grecia en la prórroga perjudicada por los árbitros

España perdió de la forma más cruel en Atenas y sumó su segunda derrota en esta ventana FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 (108-106). La tercera seguida contando la de Georgia en la primera fase. Pese a que Grecia, obligada a ganar al ser última de grupo, fue mejor en líneas generales, el arbitraje condicionó el partido a su favor con decisiones cruciales tanto en el último cuarto como en la prórroga, justo cuando mejor estaba la selección española.

Darío Brizuela tuvo canasta para ganar, pero cortocircuitó a falta de 10 segundos. Los de Chus Mateo pueden perder el liderato en función de los resultados que se produzcan en el Portugal-Georgia y Montenegro-Ucrania que se disputan en la noche de este lunes. La ventana de noviembre será decisiva para los hispanos tras caer en el OAKA Arena.

Después de estar a remolque de Grecia en el primer cuarto, la calidad de Mario Saint-Supéry enganchó a España al partido. En el nuevo integrante del Valencia (16 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 16 de valoración) y la figura de Aday Mara (15+13 y doble-doble y 24 créditos), Chus Mateo encontró la fortaleza de un equipo que se desangró durante los 40 minutos por el exceso de pérdidas, algo que los de Vassilis Spanoulis supieron aprovechar (26 tantos al contraataque).

España mandó durante varios minutos de la primera parte al levantarse de un marcador adverso, pero un imperial Dinos Mitoglou (29 puntos y 31 de valoración) daría a Grecia una ventaja que amplió tras el descanso en un fatal tercer cuarto de la selección. Sin llegar a escaparse, los griegos dominaron toda la segunda mitad a los españoles, que no cesaban en las pérdidas ni se entonaban desde el perímetro.

Primer sobresaliente de Aday Mara

Lo más destacado de España, además de Aday, eran los triples de Sergio De Larrea (3/3) que no terminó de explotar Mateo (sólo jugó 10 minutos). Frente a las malas actuaciones de los veteranos y del líder de la nueva hornada, Hugo González, estos dos se erigieron como puntales ofensivos junto a Joel Parra, que respondió al final al gran número de minutos que le confió Chus: 18 tantos y 15 créditos.

La selección se creció en el último cuarto cuando su rival empezó a fallar tiros exteriores y gracias a un Mara que impedía las segundas oportunidades al rebote, dado que a España le costaba capturar los largos. Parra llevaba el timón, pero Tyler Dorsey negaba la remontada a los nuestros una y otra vez con sus triples (5 en total y 29 puntos).

Hasta que Chus puso a su referencia en ataque a tapar a la de Grecia y la secó. Mitoglou disparó por Dorsey y anotó para poner el 84-78 a falta de 1:33 y todo se volvió loco. Álvaro Cárdenas dio vida a España con un triplazo, Nick Calathes fallaba en la siguiente jugada y Pradilla anotaba solo bajo el aro tras un gran pase en largo de Saint-Supéry, protagonista de la acción de la polémica.

A falta de 21 segundos, con 84-83, el joven tiraba de tres para ganar y Calathes hacía falta… pero los árbitros pasaron de verla, colocando a Grecia a un paso del triunfo que tanto necesitaba. Dorsey anotaba dos libres y España tenía 15 segundos para forzar la prórroga. Fue Juancho Hernangómez quien de forma épica y en su casa firmó el triple del 86-86 que mandaba el encuentro al tiempo extra.

Juancho fuerza la prórroga

Grecia volvió a tomar la delantera y los árbitros seguían cooperando. Ejemplo de ello, la antideportiva que le pitaron a Aday por un codazo involuntario sobre Thanasis Antetokounmpo tras recibir múltiples manotazos de los griegos. La selección resistió a todo y Darío Brizuela, con ocho puntos consecutivos, dejó todo en el aire a falta de 19 segundos (107-105).

España asfixió a Dorsey, Parra recuperó y el escolta de Olympiacos cometió una clara antideportiva que tampoco concedieron. El catalán fallaba uno y anotaba el segundo, y Toliopoulos hacía lo mismo. Con el dos abajo definitivo, Brizuela colapsó y la selección moría en la orilla. Grecia coge aire en la clasificación y los nuestros enlazaron su segunda derrota seguida en esta ventana.