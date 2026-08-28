España se la pega con Portugal y se complica su camino al Mundial

Sorpresa en Zaragoza. Portugal se impuso este viernes a España (89-95) en un partido igualado y bronco, marcado por el debut con la absoluta del maño Aday Mara y del pívot Baba Miller, por lo que los de Chus Mateo deberán seguir luchando para clasificarse al Mundial de Qatar 2027. Una irregular España, con mucho ímpetu, pero a la que condenaron las pérdidas en ataque y las desconexiones defensivas, cayó en el primer partido de la segunda fase de las ventanas de clasificación en lo que supone su segunda derrota en su camino a la cita mundialista.

Con esta derrota, el conjunto de Chus Mateo de momento sigue líder del grupo con cinco victorias y dos partidos perdidos. Pese a que el choque fue igualado, en el último cuarto se le escapó el triunfo a España, que se mostró errática en ataque y no fue capaz de frenar el ataque portugués. España salió agresiva desde el comienzo, anticipando líneas defensivas y sacando puntos al contraataque, como un bonito rectificado que culminó Joel Parra.

El público del Príncipe Felipe, muy metido en el partido, dedicó una sonora ovación al local Aday Mara, al ser presentado y al saltar a la cancha a los cuatro minutos del primer cuarto. Debutaba así con la selección absoluta, que saltaba a pista en lugar de Willy Hernangómez, que fue sustituido tras recibir un fuerte golpe en el párpado por parte de Queta. En sus primeros minutos, el nuevo jugador de los Oklahoma City Thunder se mostró un tanto impreciso en ataque, pero intimidante en defensa.

Pese a la intensidad inicial, los pupilos de Chus Mateo no comenzaron acertados desde la línea del triple, con un solo acierto de sus primeros 9 intentos. Portugal imponía un gran nivel físico y una intensidad defensiva que no era castigada por los colegiados. A la salida del último cuarto, Portugal se despegó con un parcial de 0-7 y España, muy errática en ataque, no fue capaz de remontar.

Un triple de Ventura fue un puñal para la selección anfitriona. Portugal, selección 45ª en el ránking FIBA, venció así por primera vez a España en un partido oficial. Por su parte, la bicampeona del mundo en 2006 y 2019, seguirá luchando por conseguir un billete para disputar el Mundial de Catar que comenzará en un año, el 27 de agosto de 2027. Tras este encuentro, España viajará a Atenas para enfrentarse a Grecia, que no contará con su principal estrella, Giannis Antetokounmpo, el próximo lunes a las 18 horas.