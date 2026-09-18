Pipi Estrada nos trae las notas de la semana poniendo especial énfasis en Ceuta. El periodista asturiano aplaude ostensiblemente el gesto liderado por Florentino Pérez con la ciudad autónoma y al mismo tiempo critica a Vinicius, Mbappé y Konaté por su manera de exhibir unas camisetas en apoyo a la localidad invadida en el pasado mes de julio. Todo eso y mucho más en el análisis más divertido y espontáneo del deporte español.