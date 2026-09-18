Pipi Estrada nos trae las notas de la semana poniendo especial énfasis en Ceuta. El periodista asturiano aplaude ostensiblemente el gesto liderado por Florentino Pérez con la ciudad autónoma y al mismo tiempo critica a Vinicius, Mbappé y Konaté por su manera de exhibir unas camisetas en apoyo a la localidad invadida en el pasado mes de julio. Todo eso y mucho más en el análisis más divertido y espontáneo del deporte español.
Ceuta: cara y cruz
El menú de los inmigrantes en las playas de Ceuta: centollos y una lapa protegida pescados ilegalmente
Alarma en Ceuta por el impacto ambiental de 4.000 bolsas diarias de plástico que Cruz Roja reparte a los ilegales
Almeida se quita la boina: el alcalde de Madrid presume de sus buenos datos de calidad del aire
3.000 drones iluminan el Jarama: Madrid ensaya la movilidad aérea antes del Gran Premio de F1
Un guiño al símbolo de Madrid: dos osos gigantes de madera y 960 árboles darán forma al parque sobre la M-30
Una ONG denuncia ante la Guardia Civil la muerte a golpes de una cría de delfín en la playa ceutí de El Trampolín
Científicos crean cucarachas ciborg equipadas con cámaras y jeringuillas autoinyectables para rescatar vidas bajo los escombros
Cuti Romero, el káiser del Cholo
Cámaras aéreas captan desde el cielo el antes y el después del devastador colapso del glaciar en Nepal
Galletas elaboradas con plástico reciclado: el alimento de la NASA para los viajes al espacio profundo
Un satélite europeo detecta un iceberg del tamaño de Manhattan separándose de un glaciar en Groenlandia
Descubrimiento mundial en Loro Parque: los delfines distinguen plástico, aluminio y acero sólo con su sonar
Nicolás Piñeiro: "La falta de políticas forestales ha sido la gasolina que ha arrasado media provincia"
OKGREEN localiza en Madrid el nuevo radar que multará hasta con 3.000 euros a los coches más contaminantes
Espectacular traslado por carretera de las enormes palas para un parque eólico de Iberdrola en Álava
Primeras señales "positivas" en la lucha contra el fuego que ha quemado 77.000 hectáreas en el centro de España
Los tres incendios forestales en la Comunidad de Madrid continúan sin estar controlados ni perimetrados
Lo nunca visto: graban orcas embistiendo al pez más pesado del mundo hasta reventarlo en mil pedazos
Cómo conseguir gratis una de las 36.500 gafas homologadas para ver el eclipse solar en Madrid
Pillado por el Seprona: hasta dos años de prisión al contar en sus redes sociales cómo suelta un siluro
Cada vez más cerca del pez volador: un robot anfibio nada bajo el agua y despega como un ave marina
La Guardia Civil desarticula una red que enterró 46.000 toneladas de basura francesa en Cataluña
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