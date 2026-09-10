3.000 drones iluminan el Jarama: Madrid ensaya la movilidad aérea antes del Gran Premio de F1

El Circuito de Madrid Jarama – RACE vivió ayer por la noche una estampa inédita. Un eVTOL autónomo de pasajeros despegó y sobrevoló el trazado ante un centenar de autoridades e invitados.

Fue el momento central del evento FIA Sustainable Innovation Series, la antesala del fin de semana del Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputa este año en el nuevo circuito de Madring.

La cita, organizada por el RACE junto a la FIA, reunió a representantes de gobiernos e instituciones y a líderes de los sectores aeronáutico, automovilístico, tecnológico y de la inversión, con la movilidad del futuro como hilo conductor.

Ejerció de anfitrión el presidente del RACE y del Senado de la FIA, Carmelo Sanz de Barros. Entre los asistentes también figuró el cofundador de la Fórmula E, Alberto Longo, en una velada volcada en la innovación.

Un dron eléctrico sobre el trazado

La aeronave que protagonizó la demostración fue el EH216-S, el eVTOL autónomo de pasajeros de EHang. El aparato, cien por cien eléctrico y sin piloto, realizó sus evoluciones sobre el asfalto del Jarama a la caída de la tarde.

Los invitados siguieron el vuelo desde la azotea del edificio II del circuito, una posición elevada que permitió contemplar el recorrido completo del dron alrededor de la pista mientras se servía el cóctel.

El vuelo no fue casual. La compañía subrayó que el EH216-S ha obtenido en China los certificados de tipo, de producción y de aeronavegabilidad, y que además cuenta con el certificado de operación para el transporte autónomo de pasajeros.

Una tecnología con 100.000 vuelos

La presidenta y consejera delegada de EHang para Europa y Latinoamérica, Victoria Xiang, defendió que la tecnología de la firma acumula ya más de 100.000 vuelos en 22 países de todo el mundo.

Pese a ello, quiso desplazar el foco del propio aparato. «La aeronave no es lo más importante de esta noche», afirmó, para situar el verdadero desafío en otro lugar: el ecosistema que rodea a la nueva movilidad.

«El verdadero reto es construir el ecosistema que permita que vuele de forma segura, integrada y sostenible para la sociedad», remarcó Xiang, que reclamó regulación, infraestructuras, energía, conectividad y talento.

Del circuito a la carretera y al aire

La directiva resumió el sentido de la velada en una idea que recorrió todas las intervenciones. «Proponemos una nueva dimensión: de la pista, a la carretera… y de la carretera, al aire», proclamó.

El paralelismo con el automovilismo no es gratuito. Durante décadas, el deporte del motor ha funcionado como laboratorio de materiales, seguridad y energía, y lo que se probaba en un circuito acababa llegando a las carreteras.

EHang situó a España en el centro de esa estrategia. La empresa recordó que ha levantado en el país su Centro Europeo de Movilidad Aérea Urbana y una red de socios que incluye a ENAIRE, AENA, Telefónica y la Policía Nacional.

España, base europea y puente con Latinoamérica

Para la compañía, el mercado español es mucho más que un destino comercial. «España no es solamente un mercado: es nuestra base en Europa y un puente hacia otros mercados internacionales», señaló Victoria Xiang.

La directiva fue más allá y lanzó una apuesta de futuro sobre el papel del país en el sector. A su juicio, el siguiente paso será pasar de demostrar la tecnología a construir capacidad industrial propia.

«Mi convicción es que España puede convertirse en uno de los centros europeos de referencia en movilidad aérea avanzada», sostuvo, antes de calificar esa opción como «una oportunidad extraordinaria».

La Comunidad prepara sus vertipuertos

El respaldo institucional llegó de la mano de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. El director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad, Luis Miguel Torres, detalló los proyectos en marcha.

El más avanzado apunta directamente al cielo. La región ha publicado la consulta pública de su primera red de vertipuertos oficial, que aprovechará las estructuras de helipuertos ya existentes.

«Asumiremos su gestión de forma directa desde la Comunidad de Madrid», precisó Torres, que enlazó ese plan con el trabajo conjunto que ambas administraciones desarrollan sobre movilidad aérea urbana.

La otra frontera: la movilidad autónoma

El responsable regional situó la conducción autónoma como la gran palanca de seguridad vial de la próxima década. Y la vinculó a un objetivo de largo recorrido.

«La movilidad autónoma es probablemente el paso más importante que se ha dado desde el carnet por puntos para llegar al objetivo de las cero víctimas», defendió el director general.

Torres avanzó que la región quiere ser también capital europea de la movilidad autónoma y adelantó que en los próximos días habrá «importantes noticias» en ese ámbito, ligadas a la colaboración con el Ayuntamiento y otras ciudades.

Madrid quiere ser líder

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, reivindicó el papel de la ciudad en la carrera por la movilidad aérea urbana.

El Consistorio ha puesto en marcha un grupo de trabajo para elaborar un libro blanco que fije, según Carabante, «los primeros pilares del edificio normativo» que permitan que estos vuelos sean una realidad en la ciudad.

«Lo vamos a liderar en el ámbito de las capitales europeas, sin ninguna duda», aseguró el delegado, que enmarcó la iniciativa en la colaboración público-privada y entre administraciones.

La Fórmula 1 como escaparate

Carabante reivindicó además el fin de semana grande del motor como una oportunidad para la ciudad. A su juicio, tanto la Fórmula E como la Fórmula 1 trascienden el terreno puramente deportivo.

Ambas categorías, defendió, «son un ejemplo de transferencia de tecnología, un banco de pruebas para que luego se vea en las calles de nuestra región». El dron sobre el Jarama fue la mejor prueba de ese relato.

El delegado se mostró «profundamente satisfecho» de que Madrid acoja este fin de semana la Fórmula 1, en un evento que, subrayó, será «el mejor escaparate» para enseñar la ciudad que se quiere construir.

3.000 drones para cerrar la noche

La velada tuvo una guinda a la altura del ensayo tecnológico. Tras el vuelo del EH216-S y el cóctel, el circuito acogió un espectáculo nocturno con 3.000 drones.

El enjambre de dispositivos luminosos dibujó figuras sobre el cielo del Jarama y convirtió el trazado madrileño en un gigantesco lienzo iluminado ante la mirada de los invitados.

Fue el broche a una jornada concebida como puente entre el deporte del motor y la movilidad que viene, con Madrid reivindicándose como banco de pruebas de la aviación urbana en Europa.

Un ecosistema por construir

La organización insistió en que la noche era una invitación a mirar más allá del aparato que sobrevoló la pista. Detrás de cada vuelo hay certificación, ingeniería, energía, comunicaciones e infraestructuras.

Ese fue, precisamente, el mensaje con el que EHang cerró su intervención. «El futuro de la movilidad no lo va a construir una sola empresa ni una sola industria. Lo vamos a construir juntos», declaró Xiang.

El Jarama, icono del automovilismo español, sirvió así de escenario para un salto simbólico: del circuito a la carretera y de la carretera al aire, en la antesala del Gran Premio de España en Madrid.