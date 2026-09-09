La Fórmula 1 invade Madrid: OKDIARIO recorre el atrezo del Gran Premio de España por la ciudad

La Fórmula 1 ha invadido Madrid durante la semana del Gran Premio de España y OKDIARIO sale a la calle a descubrir las actividades que los aficionados pueden realizar a lo largo de estos días cargados de motor. El regreso de la categoría reina de monoplazas a la capital española 45 años después ha generado una amplia oferta de entretenimiento con el fin de que los apasionados de este deporte puedan vivir en primera persona todo lo que le rodea… también fuera del circuito de Madring.

El punto neurálgico, como no podía ser de otra forma, es la casa de Williams en pleno centro de la ciudad. El equipo de Carlos Sainz ha montado su propia fan zone en Callao y, en plena plaza, antes de acceder a los cines, se observa expuesta una réplica del FW48 con el diseño especial para Madring que el propio piloto destapó este martes ante miles de personas.

Este fin de semana, tanto Sainz como su compañero de equipo Alex Albon pilotarán el verdadero en Madring. Una vez dentro de los cines, la planta baja está llena de actividades. Varios simuladores donde se puede rodar por el circuito incluso antes que los propios pilotos, venta de todo tipo de productos de la escudería y un F1 de Williams con el ’55’ del madrileño presidiendo el centro de la sala.

Una vez vista la fan zone, a 25 minutos a pie se encuentra otro de los lugares clave para los más amantes del deporte de motor y de lo retro. Hablamos de la exposición que Audi ha preparado en la plaza de Colón con cuatro vehículos que han marcado su historia. Entre ellos, están el hypercar con el que ganó las 24 horas de Le Mans por última vez en 2008 y el 4×4 con el que Carlos Sainz conquistó su cuarto y, hasta el momento, último Rally Dakar en 2024. Además, en la puerta se halla el primer monoplaza con el que este año se estrenó en la F1.

Muchas escuderías representadas

No muy lejos, encontramos otro punto de diversión como es la tienda de relojes Iguana, que durante esta semana se tiñe con los colores de la escudería Aston Martin. Dentro, además de poder adquirir una amplia gama de accesorios, se habilita un espacio para jugar a crear tu propia imagen de ingeniero de F1 y también un simulador de una carrera con gafas de realidad virtual.

Y, para rematar, el centro comercial de La Vaguada alberga una experiencia inmersiva para los fans de la escudería McLaren, campeona de constructores en los dos últimos años. Una tienda que, tras haber recorrido Europa por ciudades como Niza, Viena, Bruselas y Milán, cierra su gira en Madrid. Quienes acudan pueden hacerse en exclusiva con una colección especial de merchandising desarrollada por Mastercard en colaboración con el equipo papaya, disponible únicamente en este espacio físico.

Todo ello es el atrezo de un GP que, sin haber arrancado, ya es un triunfo. Este miércoles, dos días antes de que los monoplazas rueden por primera vez sobre Madring, la organización de la cita ya ha colgado el cartel de no hay billetes y prevé que 350.000 personas acudan a la vuelta de la F1 a Madrid casi medio siglo después.