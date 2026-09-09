Carlos Sainz: «Madring llega en un momento extraño para Williams porque es justo antes de las mejoras»

Carlos Sainz tuvo este miércoles su segundo acto público antes del Gran Premio de España en su ciudad, Madrid, y volvió a mostrar su ilusión por disputar la carrera más especial de su vida. En un evento organizado por Estrella Galicia, su principal patrocinador, en la terraza de los cines Callao, el piloto español de Fórmula 1 aclaró que la cita «llega en un momento extraño para Williams», ya que su equipo llevará mejoras a la siguiente prueba en Azerbaiyán.

«Este año habréis visto la gran diferencia que hay entre equipos. Es una F1 diferente, pero a los fans no les disgusta. A los pilotos no nos acaba de convencer eso de apretar un botón y pasar por encima de otro coche. A la mínima que hagamos un par de cambios que mejoren la situación, se puede convertir en una F1 muy divertida. Aston Martin, Audi y Williams tenemos que acercarnos a los de delante, que ahora mismo nos llevan mucha ventaja», analizó.

«Quiero pensar que sí. Por eso he renovado. El objetivo principal de este equipo y el mío es llevar este coche a lo más alto de la F1. Queremos pelear algún día por ganar carreras y el Mundial. Confío en el proyecto. Hay más trabajo del que pensábamos porque el año pasado terminamos con podio y creíamos que estábamos más cerca. Estoy intentando aportar todo para encontrar soluciones. El año que viene tenemos que dar un salto de calidad para que dentro de mi período de contrato podamos ganar», explicó.

«Si le dices al chaval de 10 o 11 años que corría en el Jarama que iba a llegar a la F1, que iba a pasar por cinco escuderías y que encima iba a haber un GP en Madrid… son hitos que jamás pensé. Si miro atrás, parece que es impensable que hayan pasado todas esas cosas», afirmó Sainz.

La ‘ventaja’ de Antonelli

Sainz también felicitó a Kimi Antonelli por su «remontadón». «Es una carrera para enmarcar, pero habéis visto la superioridad de los coches de la cabeza. Max (Verstappen) nos ganó a todos saliendo último y ya no puede hacerlo, como Lewis (Hamilton), que ya no gana títulos. Ese Mercedes permite a Antonelli lucirse y lo está haciendo muy bien», añadió.

«Este GP llega en un momento extraño para Williams porque justo nos falta una carrera para las mejoras. Bakú mejorará mucho la situación actual. Estamos lejos de los puntos. A partir de Bakú, puntuar puede ser una opción. Iremos con la ambición de coger algún punto, pero eso sigue muy lejos de mi objetivo personal. Tampoco es que me haga muchísima ilusión. Nos tenemos que centrar en el coche del año que viene», insistió.

«Será una pregunta para contestar cuando me retire, porque sabré lo que he conseguido y lo que no. Mi carrera deportiva ha tenido momentos increíbles. Cada persona tiene su destino. El hecho de haber pasado por cinco equipos diferentes. Creo que estoy teniendo una carrera muy buena. Se me presentaron muy pocas oportunidades de podios y victorias y las aproveché. No me puedo quejar», sentenció.

«Es algo que he estado pensando esta mañana con mi entrenador. Simplemente estoy durmiendo en casa de mis padres. Se hace raro. La rutina no cambia. Voy a hacer exactamente lo mismo. Igual me llevo algún coche que nunca usé al circuito por placer. Tendré un ambiente más familiar. Mejor todavía», desveló Sainz, preguntado por cómo llevará a cabo esta semana especial.

El estrellato de Sainz

«Sinceramente, la F1 de hoy en día en muchos sitios a los que vamos es así. Me hace mucha ilusión ver que en Madrid es igual o mejor que en otros. No es que seamos estrellas de rock, pero el crecimiento de este deporte es brutal. Llegamos del circuito al hotel y hay miles de personas esperándote. Me agrada ver que en Madrid es igual o más todavía. Es intenso, pero estoy orgulloso de verlo», dijo.

«Me iría de cañas con Marc Márquez y me gustaría invitar a una a Rafa Nadal. Quiero que me cuente cómo es su vida post tenis. Creo que la curva Monumental para los neumáticos será interesante. Va a ser lo más importante del fin de semana», vaticinó.

«Hay que intentar encontrar confianza con el coche. Si luego quieres ir bien en clasificación y carrera son muy importantes los entrenamientos y comprobar que el coche vaya bien para luego tomar riesgo. Puede haber psicología inversa, como pasó en Bakú el primer año, que no ocurrió nada. Salimos todos a verlas venir y no pasó nada. Puede ser caótico, pero si tienes un fin de semana limpio puede llegar un mejor resultado del esperado», finalizó Carlos Sainz.