La presencia de Sainz ‘cierra’ la fan zone de Williams antes de tiempo por la multitud de aficionados

Madrid ya vive con intensidad la llegada de la Fórmula 1. A pocos días de que los monoplazas comiencen a rodar oficialmente en el nuevo circuito Madring, Carlos Sainz se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la semana. El piloto de Williams ha desatado la pasión de los aficionados en pleno corazón de la capital, en una jornada marcada por el ambiente festivo y la expectación ante el primer Gran Premio de España que se celebrará en Madrid.

El primer acto en público de Carlos Sainz ante la afición madrileña estuvo marcado por la multitud de personas que se dieron cita alrededor de las 19:00 horas de este martes en Callao. Tal fue el volumen de aficionados que la escudería y la organización tuvieron que tomar la decisión de cerrar la fan zone antes de tiempo para prevenir avalanchas a las puertas de los cines de Callao.

Dentro de dicho edificio, Williams ofrece todo tipo de actividades para los aficionados de la F1. Sin embargo, la segunda jornada tuvo que cortarse antes de tiempo porque la presencia de Sainz había hecho que cientos de personas se agolpasen a las puertas de los cines para ver un ratito más a su ídolo e intentar esa ansiada fotografía con él.

El acto de Sainz terminó alrededor de las 19:30 y en primera instancia desde megafonía se avisó de que se reabriría la fan zone. El siguiente mensaje ya fue que se cerraba este espacio hasta su apertura este miércoles a las 11:00. La jornada tuvo además un importante componente histórico. Williams presentó en Callao una decoración especial para su monoplaza inspirada en el FW07C que compitió en el Gran Premio de España de 1981, la última vez que la Fórmula 1 había visitado Madrid. El homenaje conecta aquella carrera disputada en el Jarama con el regreso del Mundial a la capital 45 años después.

Sainz, que nació en Madrid y afronta su segunda temporada con Williams, vive así un momento especialmente esperado. El madrileño ya fue el primer piloto de Fórmula 1 en completar una vuelta al nuevo trazado de Madring durante las pruebas realizadas meses atrás, convirtiéndose en uno de los primeros pilotos en experimentar en pista las características del circuito.

La expectación no deja de crecer en la capital. Madrid afronta su primera experiencia como sede del Mundial de Fórmula 1 con un circuito preparado para recibir a más de 120.000 espectadores durante el fin de semana del 11 al 13 de septiembre. La ciudad se ha llenado de actividades, exhibiciones y Fan Zones para acompañar la llegada de la competición. Y en medio de toda esa expectación aparece Carlos Sainz. El piloto de Williams afronta el Gran Premio más especial de su calendario: correr en casa, delante de su público y en un circuito que él mismo ayudó a estrenar.