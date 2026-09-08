Honda ilusiona a Alonso para el Madring: «Se adaptará mejor el Aston Martin»

Honda cree que Madring es terreno de Aston Martin. El director general de pista e ingeniero jefe, Shintaro Orihara, defendió este martes que el circuito madrileño, que acoge este fin de semana el Gran Premio de España de Fórmula 1, se adaptará mejor al AMR26 de Fernando Alonso y dará una mejor imagen después de unos meses complicados en la escudería británica.

Un suspiro de esperanza después de un fin de semana complicado en Monza. Ni Fernando ni Stroll pudieron terminar la carrera y el objetivo de Aston Martin pasa por aprovechar la pista que, bajo su punto de vista, se adapta mejor a su monoplaza debido a que su motor no estará tan exigido en rectas.

«Esta es nuestra primera vez visitando el Madring, y es un circuito con características mixtas, compuesto por un trazado callejero y una instalación permanente. Como siempre, la manejabilidad va a ser importante», analizó el nipón en un mensaje publicado por Honda Racing F1 en redes sociales. Orihara relató que, tras incluir la nueva unidad de potencia en las últimas dos carreras, con «características diferentes», llevarán «estos aprendizajes a Madrid, particularmente en las áreas de manejabilidad y gestión de energía».

«En general, creemos que Madrid se adaptará mejor a nuestro paquete y nos esforzaremos por trabajar durante todo el fin de semana para ponernos en la mejor posición posible con lo que esté disponible. Hemos disputado dos carreras tras la introducción de la unidad de potencia de la especificación, que han presentado características diferentes, y esta semana llevaremos lo aprendido a Madrid, especialmente en lo que respecta a la manejabilidad y la gestión de la energía», indicó en redes sociales.

Otro, como Pedro de la Rosa puntualizó sobre las dudas sobre el desgaste del asfalto y la carga aerodinámica: «Madrid es un poco una incógnita, hay varias cosas que no sabemos. El diseño parece desafiante, con muchas curvas de 90 grados, curvas fluidas, rápidas, lentas, fuertes frenadas… tiene un poco de todo. No sabremos hasta que estemos allí cómo será el nivel de agarre del asfalto y el impacto que tendrá en el tiempo por vuelta, la puesta a punto y los niveles de carga aerodinámica», comentó.