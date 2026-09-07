Almeida responde a los escépticos del circuito Madring: «Madrid lo ha hecho»

El Gran Premio de España de F1 en Madrid ya es una realidad. La ciudad tiene todos los detalles listos para albergar el próximo fin de semana del Gran Circo. Sin embargo, las obras de Madring generaron cierta incertidumbre entre los aficionados, ya que algunas teorías señalaban que el circuito no estaría listo para la fecha establecida. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, deja claro que estaban equivocados: «Durante meses tuvimos que escuchar que Madrid no era capaz y que Madrid no iba a poder hacerlo».

Los proyectos de este calibre no están preparados al 100% de un día para otro. El político del Partido Popular considera que este tipo de críticas no eran casualidad: «Ese runrún que hubo durante muchos meses, un tanto maldiciente, procedente quizás de otros gobiernos, sobre que Madrid no iba a ser capaz y que no lo íbamos a lograr…».

El circuito ha cumplido con los plazos y ha dejado buenas sensaciones en las pruebas previas. De hecho, pilotos de élite como Charles Leclerc han destacado su gran personalidad y la importancia que tendrá la Monumental en clasificación. Fernando Alonso y Carlos Sainz esperan tener alguna oportunidad de brillar en casa.

Los resultados hablan por si mismos. En unas declaraciones desde la nueva sede de Siemens en España, Almeida celebra el éxito que han conseguido junto a Ifema: «Madrid lo ha hecho y Madrid va a ser capaz de albergar el Gran Premio el domingo que viene». La carrera comenzará este 13 de septiembre a las 15:00 horas (14:00 en las Islas Canarias).

Un evento más allá de la Fórmula 1

La capital de España quiere dejar su huella en el Gran Circo. La idea de ir un paso más allá de la propia competición estuvo presente desde el inicio del proyecto, donde ya se destacó la idea de darle protagonismo a lo que llamaron el tardeo de Madrid. Se espera que el Gran Premio suponga un gran impacto a nivel económico, de puestos de trabajo y de visibilidad para la ciudad.