Dónde está la Fan Zone en Madrid del GP de España de Fórmula 1

La Fórmula 1 regresa a Madrid más de cuatro décadas después en un circuito urbano totalmente nuevo ubicado en IFEMA-Valdebebas. Al tratarse de un circuito novedoso, prácticamente todos los aficionados desconocen las zonas de interés del Gran Premio. A continuación, te damos toda la información acerca de la Fan Zone.

¿Dónde estará la Fan Zone de F1 en Madrid?

La primera cuestión que hay que tener en cuenta es dónde se encuentra cada localidad. El circuito cuenta con dos sectores independientes, Madring Norte y Madring Sur, que no están conectados entre sí desde el interior, por lo que es sumamente importante consultar el mapa para identificar tanto el acceso de entrada como la Fan Zone correspondiente a tu abono.

El circuito cuenta con hasta cinco Fan Zones (Bulevar Cibeles, Bulevar Sol, Barrio, Monumental y Distrito) y cada entrada da acceso a la Fan Zone asociada a la zona en la que se encuentra cada asiento. En ellas se podrá disfrutar de servicios como restauración y entretenimiento, y todas cuentan con los servicios esenciales para vivir una experiencia única.

Cómo llegar a la Fan Zone del GP de España de F1

ZONA MADRING SUR

La parte izquierda del mapa corresponde con el área sur del recinto de IFEMA. En esta zona se encuentran las Fan Zones Bulevar Cibeles, Bulevar Sol y La Milla, con Feria de Madrid como la parada de metro más cercana, y Barrio, con Mar de Cristal como parada más cercana, además de los pabellones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14 y diversas áreas exclusivas de la Fórmula 1, como:

F1 Paddock.

F1 Paddock Club.

F2 y F3 Paddock.

Media Centre.

Hospitality Areas.

F1 Experiences Champions Club.

En esta zona, el circuito rodea los pabellones y atraviesa la zona mediante algunas curvas. Aquí se encuentran servicios para los espectadores, restaurantes, asistencia médica, baños y puntos de información.

En el extremo oeste se encuentra la principal concentración de accesos mediante transporte público:

Metro Feria de Madrid (línea 8/rosa).

Paradas de autobús.

Lanzaderas.

Zonas de taxi y VTC.

Además, la parada de metro Mar de Cristal, también de la línea 8, se encuentra disponible en la parte superior central de esta zona.

ZONA MADRING NORTE

Esta zona, a la derecha del mapa, representa un enorme espacio destinado al público y con actividades de entretenimiento. Esta área está delimitada por el propio trazado. Dentro de ella se encuentran las Fan Zones Monumental y Distrito (la más grande de todas) y se distribuyen los siguientes equipamientos:

Gradas.

Palcos y áreas hospitality.

Escenarios.

Pantallas gigantes.

Áreas de descanso.

Restauración.

Taquillas.

Tiendas oficiales de merchandising.

Baños accesibles.

Servicios sanitarios.

Puntos de información.

En la parte superior derecha se encuentra el Acceso D, dividido entre cuatro accesos: D1, D2, D3 y D4. En el borde inferior derecho aparece el Acceso E. Junto a este último acceso se halla la estación de Cercanías Valdebebas, línea C-1.

Además, para todos aquellos que se hayan quedado sin entradas y con ganas de vivir la experiencia, la escudería Williams ha instalado su propia fanzone en la plaza de Callao. Carlos Sainz Jr., piloto de la escudería británica, estará presente para deleite de sus fans en el día de mañana, martes 8 de septiembre a las 19:00 horas, con una sesión de preguntas y respuestas en directo.

Horarios de la Fan Zone del GP de España en Madrid El recinto se abrirá al público por primera vez el viernes 11 de septiembre a las 8:00 de la mañana y permanecerá abierto hasta las 22:00. El sábado y el domingo se mantendrán dichos horarios. Los servicios de hospitality pueden tener otro tipo de horarios dependiendo del servicio contratado. El trazado cobrará vida el próximo viernes 11 de septiembre, cuando los monoplazas saldrán a pista por primera vez en los entrenamientos libres de Fórmula 3 a las 9:55 de la mañana. No será hasta las 13:30 cuando Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. y compañía salgan a pista para los Libres 1. El sábado 12, los asistentes podrán disfrutar con la carrera Sprint de Fórmula 3 a las 11:05 de la mañana, los Libres 3 de Fórmula 1 a las 12:30, la carrera Sprint de Fórmula 2 a las 14:15 y la clasificación de Fórmula 1 como plato principal a las 16:00 horas.