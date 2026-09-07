La semana grande de Madring

A Madrid le ha llegado su momento. Tras una larga espera, por fin llegamos en la semana en la que la Fórmula 1 volverá a la capital de España 45 años después. Este viernes, la categoría reina del deporte de motor echará a rodar en el circuito de IFEMA-Valdebebas, que recogerá el testigo del Jarama para llenar de emoción a los aficionados.

Durante estos siete días, la ciudad estará repleta de actividades enfocadas en el gran evento que este año se celebra en Madrid por la condición que lo hace único, y es el estreno de un nuevo circuito como Madring, en el que tanto su organización como las instituciones han colaborado para convertirlo en lo que los protagonistas demandaban.

Las palabras de los pilotos a lo largo de este fin de semana en el Gran Premio de Italia denotan una tremenda ambición por llegar a Madrid y descubrir los recovecos del único trazado que se inaugura en el Mundial de 2026 y que nos acompañará hasta 2035, como mínimo.

La F1 aterriza en un gran momento en lo competitivo, con Kimi Antonelli a punto de ganar su primer título con 19 años tras su histórica remontada en Monza y con los españoles al acecho para dar ese plus en casa con el que hacer vibrar a sus fieles.

Convicción unánime con Madring

Ha sido una espera larga, pero en la que los pesos pesados de este proyecto jamás dudaron de que merecería la pena. Madring será un circuito desafiante en el que quien consiga proclamarse su primer ganador podrá colocarse la categoría de gran piloto. No serán ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz los que lo logren.

Parece impensable, aunque muchos aficionados podrían celebrar una victoria si el asturiano aprovecha la ocasión para anunciar su renovación con Aston Martin. Lo que sabemos es que el piloto aún medita si continuará pilotando, pero el debut de Madring, donde se ve con opciones de algo más por sus características, se antoja como uno de los escenarios en el que dar otro ‘sí’ a la F1.

Por su parte, Sainz, no ajeno a los problemas del Williams, vivirá su semana de ensueño a las puertas de su primera vez dentro de un monoplaza en su casa, en un circuito del que es embajador y con el que se comprometió sin pensarlo dos veces. Ambos llegan a Madrid deseosos de dar espectáculo y llenar las gradas de emoción desde que arranque el GP de España.

Lo hará este viernes con el primer entrenamiento (13:30 horas), mientras que la clasificación será el sábado a las 16:00. La primera carrera de Madrid, el domingo a las 15:00. Será uno de los momentos del año en el mundo del deporte.