Antonelli firma la mayor remontada de la historia para ganar en Monza, con Sainz decimotercero y Alonso abandona

Kimi Antonelli se lleva una victoria histórica en Monza saliendo desde la decimonovena posición. Increíble remontada del piloto italiano, que puso la magia en su GP de casa, delante de su afición, para firmar la mayor remontada de la historia en el GP de Italia. Nadie había ganado nunca saliendo desde tan atrás. Pero el piloto local consiguió batir a su compañero de equipo en pista, con salida a la grava incluida, y es más líder del Mundial.

60 años llevaba un italiano sin ganar el GP de Italiano, desde que lo hiciera Ludovico Scarfiotti con Ferrari en 1966. Ha tenido que llegar Antonelli para romper esa racha. Estaba programado que en este circuito hicieran un cambio de motor y, por tanto, saliera desde la última posición. Como Alonso, Lawson y Albon también lo hicieron, al final salió desde la decimonovena posición.

La primera salida ya fue buena y eso le permitió colarse en los puntos en las primeras vueltas. En la resalida tras el accidente de Leclerc, Kimi ya estaba en los puestos de arriba y eso le convertía en candidato para la victoria. Parecía que el triunfo iba a ser para George Russell, que había salido muy bien y se había mantenido alejado de los peligros. Pero apareció el joven de 20 años para arrebatarle el triunfo en una batalla titánica.

Primero tuvo que parar con el virtual safety car, por lo que Russell cogía distancia. Pero acabó llegando a él y, aunque en el primer intento se fue a la grava, volvió y le adelantó a tres vueltas del final para conseguir un triunfo histórico que le hace más líder del Mundial. Verstappen firmó otra gran carrera y se subió con ellos al podio.

Alonso abandona

Fernando Alonso ha vuelto a abandonar una carrera por problemas con el monoplaza. Al parecer, una salida a la grava dañó el coche y tuvo que retirarse en la vuelta 25. Por su parte, el otro español, Carlos Sainz, acabó decimotercero en la carrera. El madrileño llevó al máximo al Williams y consiguió lo máximo que podía lograr, pese a que no pudo entrar en los puntos.