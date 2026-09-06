Fernando Alonso abandona en Monza por problemas en el Aston Martin

Fernando Alonso ha puesto punto final al GP de Italia de F1. 25 vueltas ha aguantado el Aston Martin en pista. Un problema en el coche le obligó a retirar el monoplaza al bicampeón del mundo de Fórmula 1. La carrera ya comenzaba torcida al tener que salir desde el pit lane tras cambiar el motor por los problemas que tuvo en clasificación.

Pese a ello, se le abrió otra oportunidad tras el accidente de Charles Leclerc que provocó la bandera roja. En la segunda salida consiguió ganar algunas posiciones, pero el motor Honda no funciona en Monza y acabó bajando a los últimos puestos de la parrilla junto a Lance Stroll. El asturiano había montado el neumático blando para intentar ir a una estrategia diferente a la del resto, pero eso tampoco le funcionó.

En la vuelta 25, Alonso entró en boxes pero no era para cambiar neumáticos, sino para retirar el coche cuando luchaba con Checo Pérez por el puesto 17. Los mecánicos metieron el monoplaza en el garaje y Fernando puso fin a su participación en el GP de Italia. El piloto señaló que el coche se sentía raro al pasar por los pianos. Las sensaciones con las que llega a Madring después de que montaran el nuevo motor de Honda no son las mejores.

Si bien es cierto, las condiciones del trazado madrileño son diferentes a las del considerado Templo de la Velocidad. Veremos si el 14 puede conseguir un resultado mejor delante de la afición española o, al menos, poder cruzar la línea de meta en el GP de España de Fórmula 1.