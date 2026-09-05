Alonso desvela un problema en el Aston Martin en la clasificación: «Lo estamos investigando»

Fernando Alonso terminó en el puesto 21 en clasificación, pero saldrá decimoctavo en Monza gracias a las penalizaciones a Antonelli, Lawson y Albon. El español declaró que tuvieron un problema en el monoplaza al final de la Q1 que le impidió montar neumáticos nuevos y volver a pista, aunque reconoció que no sabe lo que es: «Lo estamos investigando.». También dijo que en Italia están «por detrás de» sus «competidores, lo que hace aún más dura esta pista» para ellos.

«Actualmente estamos investigando un problema con el coche que nos obligó a quedarnos en boxes al final de la Q1», comentó el doble campeón mundial asturiano, de 45 años, que logró dos de sus 32 victorias en la F1 en esta pista: en 2007, a bordo de un McLaren; y en 2010, con Ferrari.

«Por ese motivo perdimos la oportunidad de usar neumáticos nuevos, lo que provocó que nuestra clasificación se fuera al traste y no tuviésemos la oportunidad de mejorar nuestro tiempo de vuelta», comentó Alonso, que lleva padeciendo durante toda la temporada un AMR26 deficiente que mejoró algo en lo que al chasis se refiere en el último Gran Premio, el de Países Bajos, pero que tiene aún enormes carencias en el ámbito de la propulsión; algo que les deja en aún mayor evidencia en un circuito ‘de motor’ como Monza: el templo de la velocidad.

«Sabemos que estamos por detrás de nuestros competidores, especialmente debido a la falta de ritmo que tenemos en las rectas, lo que hace que esta pista sea muy difícil y dura para nosotros”, comentó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que logró, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans, en Francia.