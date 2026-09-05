Sorpresón en Monza: Gasly arrebata la pole in extremis a Russell, con Sainz decimotercero y Alonso decimoctavo

Pierre Gasly ha hecho saltar la sorpresa en Monza con una pole increíble. El piloto de Alpine arrebató la primera plaza a George Russell en el último momento, por apenas 60 milésimas. Cuando todo parecía indicar que el de Mercedes sería el poleman después de mejorar su crono en el último giro, apareció el francés para dar la campanada en el GP de Italia en un nuevo fracaso de Aston Martin, que saldrán al final de la parrilla. Mientras que Sainz logró un meritorio decimocuarto puesto.

El motor Honda no carbura y se ha visto a lo largo de todo el fin de semana. En clasificación se han confirmado las malas sensaciones del viernes en los entrenamientos libres. Los dos Aston Martin quedaron último y penúltimo respectivamente en la clasificación, pero la sanción a Kimi Antonelli por cambiar el motor le relegará hasta el final de la parrilla. Por tanto, Alonso saldrá decimoctavo y Stroll decimonoveno, justo delante del italiano. Un resultado anunciado por Honda hace unos días, pero que no deja de ser una decepción. Quedaron último y penúltimo en clasificación.