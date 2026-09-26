Adrián Mateos, el rey del póker en España con más de 70 millones en premios: «La legislación tributaria nos obliga a emigrar»

Adrián Mateos (Madrid, 1 de julio de 1994) es uno de los españoles más importantes de la historia en su disciplina y muchos lo desconocen. Este madrileño es el jugador de póker más importante de la historia de nuestro país y el cuarto profesional de la materia que más dinero ha ganado tras acumular un bote de eventos en vivo de más de 70 millones de euros. Y eso que la fiscalidad y las distintas leyes que se han publicado en nuestro país obligan a estos profesionales a emigrar al extranjero para poder triunfar.

La historia de Adrián Mateos comenzó ganando su primer millón a los 19 años y continúa después de acumular 70 millones de premios en eventos en vivo y los títulos importantes a los que puede aspirar un jugador profesional. Varios brazaletes de las Series Mundiales, el EPT Grand Final de Montecarlo y un gran bote acumulado en los Triton, el último de más de un millón de euros hace menos de una semana. Después de un vuelo de 24 horas procedente de Corea del Sur, el rey del póker en España está en Aix-les-Bains, en los Alpes franceses, para ser la cara visible del Winamax Poker Open que se está celebrando durante este fin de semana en la ciudad termal.

Pregunta: Llegas en forma después del último Triton.

Respuesta: Sí, la verdad que vengo de Jeju, de Corea del Sur. Ha sido una serie muy dura. 15 días jugando muchísimas horas, pero los resultados han sido buenos. Así que contento con, con, con mi juego y con los resultados.

P: En forma… y cansado.

R: Sí, es una paliza de viaje. Son más de 24 horas de vuelo y llegas un poco cansado, además con un poco de resaca también emocional, cansancio y todo. Pero bueno, ya han pasado algunos días y ya estoy recuperado y preparado para competir en el Winamax Poker Open.

P: He visto que ganó 1,2 millones y ya acumula 70 en juegos en vivo. El cuarto que más de la historia.

R: Sí, he pasado la barrera de los 70 millones de dólares en premios en bruto jugando en vivo y la verdad es que es algo de lo que me siento muy orgulloso.

P: ¿Puedes decir que lo soñaste, como Topuria?

R: Esto es un proceso. Al principio, mi sueño era dedicarme profesionalmente a ello. Una vez que lo consigues, pues poco a poco vas aumentando tus objetivos. Y a medida que van pasando los años y vas creciendo como jugador, los objetivos son más, más complicados. Me gusta ponerme objetivos cada vez más difíciles.

P: Tu historia empieza bien pronto.

R: Descubrí el póker con 16 años viendo la televisión un verano. Siempre se me habían dado bien los juegos de cartas y las matemáticas y su relación con el dinero. Así que empecé a investigar mucho, a estudiar. Vi que había gente que se dedica profesionalmente a ello y que, si te preparas más que los demás, podías ganar. Y ese fue mi objetivo desde que lo descubrí.

P: ¿Estabas en el instituto?

R: Cuando descubrí por qué era bachillerato, era el verano de primero de bachillerato y luego entré a la carrera de Economía. Duré tres meses porque me tuve que, que ya vi que la carrera profesional de póker era algo viable, que podía dedicarme a ello y me fui a vivir a Londres y cambié el póker por los estudios.

P: ¿Qué le dicen sus padres?

R: Al final fue un poco drama en casa, cuando la noticia al final se la iban esperando porque al final los resultados iban llegando poco a poco. Desde que cumplí la mayoría de edad tuve buenos resultados. En los primeros meses gané un par de campeonatos nacionales muy importantes y, bueno, estaba claro que era un jugador ganador, que se me daba bien, y decidí dar el paso. Para ser profesional en España tenía que emigrar del país. Decidí irme a Londres y ahí llevo ya 14 años.

P: Gana un millón de dólares con 19 años. ¿La cabeza no le explota?

R: Sí, bueno. Es mucho dinero y te cambia la vida. Tanto dinero, obviamente, te da mucha libertad económica. Pero mi objetivo seguía siendo el mismo, que era ser o intentar competir contra los mejores del mundo al póker. Era lo que me llamaba la atención, lo que me gustaba y mis objetivos deportivos o en mi carrera siempre han sido muy, muy, muy ambiciosos.

P: E imagino que para ganar mucho hay que entrenar mucho.

R: Sí, bueno, la rutina va cambiando un poco. Tengo dos. Dos modos: uno es el que estoy jugando en vivo, viajando y compitiendo a nivel mundial. Viajo cinco meses, cinco meses al año, y al final es muy parecido a los tenistas. Viajas a un país, compites en el torneo de ese país. Las competiciones duran normalmente entre diez y 15 días, excepto las que duran un mes y medio. Y llegas, juegas e intentas hacerlo lo mejor posible y conseguir los mejores resultados. Y ahí jugamos entre unas 12 horas diarias y hay poco tiempo para más, la verdad. Entrenar, dormir y poco más. Y luego, cuando estoy en casa en Londres, intento jugar online mucho para entrenar, para también para competir online y ahí las sesiones son un poquito más cortas, entre ocho o diez horas, y con los días que no juego, pues intento estudiar algunas horas.

P: Dicen que para ganar hay que estudiar.

R: Sí, claro. Al final lo comparo. Mi carrera de póker la enfoco mucho como un deportista de élite. Igual que la gente ve normal que Alcaraz entrene todos los días y, si no entrena, no puede competir en los niveles más altos. En el póker pasa exactamente lo mismo. Si no mejoras tu juego, si no entrenas, no eres ganador en los niveles más altos.

P: Al póker siempre le ha perseguido el estigma de juego de casino en el que se puede perder el coche o la casa.

R: Sí, yo creo que simplemente la gente que puede pensar así es simplemente por desconocimiento. Sobre todo las generaciones más antiguas, donde el póker tenía un estigma más diferente. También el póker de hace 20 o 30 años era diferente al de actualmente. Actualmente, ha evolucionado mucho. Es más una disciplina deportiva donde, sobre todo en los niveles más altos, la gente compite muy parecido a una competición deportiva de alto rendimiento. Las generaciones jóvenes creo que están más acostumbradas. Lo bueno que tiene el póker es que, también, como cualquier deporte, lo puedes hacer de una manera recreativa. Tú, ¿tú te juntas con tus amigos o te apuestas? Y siempre que apuestas algo, aunque sea poquito, porque así mola más, te juegas cinco euritos. Así empecé yo también, jugando con mis amigos por 5 o 10 euros y pasas un planazo de una buena tarde.

P: Y por eso está en auge en España.

R: Bueno, en España sí, pero a nivel mundial el póker es a nivel mundial. Está teniendo un boom. Cada vez más gente juega; los datos no fallan y me parece normal porque es una actividad muy divertida.

P: En España, a pesar de que las leyes van en contra de los jugadores. ¿Os limita la fiscalidad?

R: Sí, la fiscalidad en España. Bueno, lleva mal regulada desde hace siempre, desde hace 20 años. Es por ello que el 99% de los profesionales de póker hemos tenido que emigrar. Hay miles de profesionales españoles viviendo fuera de España porque no les queda otra opción. En España, la regulación no te hace poder compensar pérdidas entre años. La carga impositiva es tan alta que prácticamente hace que la actividad no sea rentable. Entonces, bueno, si hubiese una legislación tributaria donde podrías poner la actividad al nivel de, por ejemplo, muy parecido al trading de bolsa o a este tipo de actividades y que tendría mucho más sentido. Se podría vivir en España y sí, podríamos ejercer nuestra profesión desde España, porque hoy en día es imposible.

P: El póker no está considerado como una actividad profesional.

R: Ese es el problema. Se paga por IRPF y no puedes compensar las pérdidas entre años. Y en una actividad donde tú pones tu capital para invertir y los retornos de inversión son inferiores a la carga impositiva, simplemente consigue que la actividad se convierta en negativa. Entonces, la única manera de dedicarte a ello es teniendo que emigrar. No hay otra alternativa y. Y es por eso que los profesionales han tenido que.

P: No se pueden desgravar los gastos…

R: Si básicamente la actividad no está regulada, las personas que se encargan de la regulación o no les interesa o no están capacitadas para regular la actividad y ojalá llegue alguien que sí que entienda de cómo funciona el mundillo y que pueda regularlo bien y que miles de profesionales puedan volver a sus países.

P: Sería un beneficio para el país.

R: Sí, por supuesto. Al final, yo soy una persona que viajo mucho, tengo empresas, tengo muchas inversiones, etcétera, y que las tengo que hacer fuera de España, ya que en España no me permiten residir.

P: ¿Y cómo se soluciona esto?

R: Se solucionan con una buena ley, con gente que conozca la actividad y que la regule de una manera justa. Y como en cualquier otro trabajo o actividad que está regulada. Luego puedes debatir si es más o menos carga impositiva y luego que cada uno tome su decisión personal sobre dónde vivir. Pero lo que está claro es que algo hay que cambiar cuando la actividad no es rentable desde España.

P: Para terminar, espero que quede Adrián Mateos para rato.

R: Sí, sí. Al final, la vida va cambiando poco a poco, pero yo actualmente no me gusta pensar muy a largo plazo. Me gusta pensar a corto, corto, medio plazo y en los próximos años mi objetivo es seguir siendo un gran jugador de póker y seguir compitiendo en los niveles más altos e intentar conseguir el mayor dinero y títulos posibles, porque es lo que me hace feliz y me sigue gustando mucho competir.