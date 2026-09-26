El descubrimiento en Hispania que desconcierta a los historiadores .

La tierra guarda secretos con una paciencia obstinada, esperando el momento exacto en que una piqueta o una brocha de arqueólogo decida interrumpir siglos de silencio. Creemos conocer el mapa de la antigua Hispania de memoria, dibujando sobre el papel las fronteras claras entre pueblos celtas, íberos, fenicios y romanos como si se tratara de fichas estancas en un tablero previsible.

Los manuales escolares llevan décadas repitiendo un relato ordenado sobre la romanización y la penumbra lingüística previa a la llegada de las legiones de Roma. Sin embargo, basta un único objeto metálico, diminuto y olvidado entre las cenizas de un poblado calcinado para que toda esa estructura teórica se tambalee y obligue a los especialistas a reescribir los capítulos que daban por cerrados.

Un importante yacimiento

El yacimiento de Irulegi, encaramado en un altozano navarro que domina el valle de Aranguren, parecía destinado a repetir la rutina de tantos otros asentamientos de la Edad del Hierro destruidos durante las guerras sertorianas. Las excavaciones de la Sociedad de Ciencias Aranzadi avanzaban metro a metro entre restos de muros de adobe y vigas ablandadas por el fuego antiguo.

Nadie anticipaba que el vestíbulo de una de aquellas viviendas modestas albergaba una pieza capaz de provocar un terremoto académico en el ámbito de la filología peninsular. Una lámina de bronce recortada con la forma anatómica de una mano derecha extendida apareció cubierta de tierra, esperando un proceso de limpieza en laboratorio que cambiaría por completo la perspectiva sobre los orígenes escritos del euskera.

La especialización al manipular

Manipular piezas metálicas arqueológicas exige una delicadeza extrema. Los restauradores retiraron con paciencia milimétrica la costra de óxido y sedimentos adherida a la superficie del bronce. Fue entonces cuando emergió lo inesperado: una serie de incisiones sutiles trazadas con un punzón formando una secuencia de signos desconocidos hasta el momento. Las líneas de escritura no correspondían al alfabeto latino ni se dejaban encasillar fácilmente en los silabarios ibéricos conocidos.

La comunidad científica se enfrentaba a un texto estructurado en cuatro líneas que desafiaba cualquier comparativa directa con los registros epigráficos disponibles para el norte peninsular de aquella época, situada en el primer tercio del siglo primero antes de nuestra era.

El trabajo meticuloso de descifrado

El desconcierto inicial dio paso a un minucioso trabajo de descifrado liderado por lingüistas y epigrafistas de primer orden. La primera palabra legible del grabado, identificada como sorioneku, encendió todas las alarmas en los despachos universitarios. Su proximidad fonética y semántica con el término actual zorioneko, que en euskera evoca la buena fortuna o el buen agüero, supuso una revelación desconcertante.

Hasta ese momento, la teoría académica imperante sostenía que los antiguos vascones carecían de un sistema de escritura propio antes de la adopción del alfabeto latino impuesto por Roma. Aquella mano metálica demostraba exactamente lo contrario, evidenciando el uso de un signario vascónico plenamente desarrollado que conectaba directamente la raíz lingüística ancestral con los hablantes modernos de la región.

Muchas dudas, muchas preguntas que resolver

Las preguntas comenzaron a multiplicarse entre los especialistas tan pronto como se asumió la autenticidad del hallazgo. ¿Representaba la pieza un amuleto protector colocado ritualmente en el dintel de la puerta para atraer la prosperidad al hogar, o funcionaba quizás como un trofeo de guerra exhibido con orgullo guerrero?

El contexto de destrucción violenta del poblado, arrasado e incendiado durante los enfrentamientos políticos que convulsionaron Hispania en el siglo I a.C., añade una capa de urgencia dramática al objeto. Sus habitantes huyeron o perecieron dejando atrás sus pertenencias más preciadas, congelando en el tiempo una cotidianidad interrumpida por la violencia militar romana.

El estudio del material encontrado es muy revelador y aporta muchos datos

La materialidad del bronce revela también un dominio metalúrgico sofisticado que contradice la imagen estereotipada de comunidades periféricas aisladas del progreso técnico mediterráneo. La aleación contiene proporciones muy específicas de estaño, cobre y plomo, reflejando redes comerciales activas y un conocimiento avanzado de fundición.

Los habitantes de aquel poblado no vivían al margen del mundo conocido; participaban de los intercambios económicos y culturales de una época turbulenta donde las alianzas cambiaban al ritmo que marcaban los ejércitos en campaña.

Las consecuencias de los descubrimientos

La repercusión de este tipo de descubrimientos trasciende con creces el ámbito estrictamente académico. Nos recuerdan la fragilidad de nuestras certezas históricas y la facilidad con la que construimos relatos absolutos sobre cimientos de barro. Un trozo de metal de apenas unos centímetros, rescatado del olvido bajo capas de carbón y piedra, tiene la fuerza suficiente para dinamitar dogmas filológicos arraigados durante generaciones.

La historia de Hispania deja de ser un territorio plano y perfectamente catalogado para convertirse en un mosaico vivo, lleno de recovecos oscuros y voces silenciadas que aguardan pacientemente a que alguien vuelva a rascar la superficie de la tierra.