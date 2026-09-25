La táctica militar secreta que usó Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, para inventar la guerra moderna en Italia

Caminando por los campos polvorientos del sur de Italia a finales del siglo XV, pocos habrían apostado un florín por los maltrechos ejércitos enviados por los Reyes Católicos. La península itálica era entonces un tablero de ajedrez geopolítico donde las potencias del momento movían fichas con desprecio hacia los españoles, considerados tropas provincianas y poco habituadas a la gran guerra continental.

Al frente de aquella fuerza marchaba un hidalgo cordobés de mirada fría y modales calculados: Gonzalo Fernández de Córdoba. Nadie lo llamaba todavía el Gran Capitán, pero los ecos de su paso pronto sacudirían los cimientos de la Europa medieval. Lo que estaba a punto de tramar en los campos de Ceriñola y Garellano no era una simple victoria táctica, sino la demolición metódica de una forma de combatir que llevaba siglos dictando el pulso de las batallas.

Guerra en Europa

Hasta entonces, los campos de Europa pertenecían por derecho propio a la caballería pesada feudal y a los densos bloques de piqueros suizos, murallas humanas de acero que avanzaban con la inercia imparable de una apisonadora.

Los ejércitos franceses, orgullosos de sus caballeros enfundados en armaduras relucientes, creían poseer la fórmula definitiva de la supremacía militar. Sin embargo, aquel noble andaluz observaba el terreno con los ojos de un innovador implacable. Comprendió que la guerra estaba cambiando de era, que el peso de las corazas y el orgullo aristocrático ya no bastaban frente a la cruda realidad de la pólvora. Su gran genialidad no consistió en inventar un arma concreta, sino en fusionar elementos preexistentes en un engranaje letal y totalmente imprevisible para sus adversarios.

Una revolución táctica

La auténtica revolución táctica, ese secreto tan bien guardado que desconcertó a generales curtidos en mil fatigas, radicaba en la integración flexible de las armas de fuego portátiles dentro de una estructura táctica autoprotegida. Hasta el momento, los arcabuces y las culebrinas se empleaban de forma marginal, casi anecdótica, relegados a escaramuzas previas al choque principal.

El cordobés elevó la pólvora al centro de la doctrina defensiva y ofensiva. Diseñó formaciones donde los arcabuceros y mosqueteros ya no eran blancos fáciles para la caballería enemiga, sino piezas quirúrgicas protegidas por masas de piqueros y espadachines experimentados.

El terreno como tablero de juego

El terreno dejó de ser un simple escenario para convertirse en el arma principal. En Ceriñola, ante las rampas embarradas y el fuego artillado del enemigo, ordenó excavar trincheras someras y levantar pequeños taludes de tierra con la ayuda de estacas afiladas. Los franceses, acostumbrados a la carga frontal arrolladora, se encontraron con un muro invisible que desbarató su disciplina en cuestión de minutos.

Los caballeros galos avanzaban confiados en su peso histórico, solo para descubrir que la caballería ya no mandaba en el campo de batalla. La combinación de fuego cruzado, zanjas disimuladas y una infantería dotada de armas blancas cortas destrozó el mito de la invulnerabilidad feudal.

¿Qué eran las coronelías?

Esa flexibilidad organizativa dio origen a los famosos coronelías, el germen remoto de los legendarios tercios españoles que dominarían los campos europeos durante más de un siglo. Ya no se trataba de amontonar hombres por el mero hecho de intimidar, sino de articular unidades combinadas capaces de marchar con soltura, girar sobre sí mismas y adaptarse a los accidentes del relieve geográfico.

El Gran Capitán entendió que la logística y la inteligencia valían tanto como el valor en el combate. Pagaba con regularidad a sus soldados para evitar motines, cuidaba la intendencia con celo funcionarial y utilizaba redes de espionaje antes de cada movimiento estratégico.

En la búsqueda de la máxima eficacia en la batalla

Los contemporáneos miraban aquellos despliegues con una mezcla de desconcierto y terror reverencial. No comprendían cómo un ejército numéricamente inferior y peor financiado era capaz de desarticular formaciones que llevaban décadas aterrorizando a sus vecinos.

La clave residía en la desmitificación del honor caballeresco en favor de la eficacia pura. La guerra dejaba de ser un ritual de sangre aristocrática para convertirse en una ciencia fría, un ejercicio de ingeniería táctica donde cada pieza cumplía una función milimétricamente ensayada.

Un nuevo arte militar llega a las guerras

Mirando atrás, el impacto de aquellas innovaciones en el sur de Italia supuso el acta de nacimiento de la edad contemporánea en el arte militar. La figura de Gonzalo de Córdoba emergió no solo como la de un estratega brillante, sino como el arquitecto de una mutación estructural que obligó a los monarcas europeos a replantearse sus ejércitos desde los cimientos.

Quien buscara la guerra moderna en los tratados del siglo XVI no hallaría castillos inexpugnables, sino el silbido seco de las mechas encendidas sobre el barro italiano y la sombra alargada de un comandante que supo leer el futuro antes que nadie.