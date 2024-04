La historia de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, ha estado marcada por todo tipo de mitos y leyendas curiosas y oscuras. Durante años, la España imperial que fundó Isabel se enfrentó a numerosos rumores y tergiversaciones debido a la famosa leyenda negra que difundieron los italianos y protestantes sobre su idea prejuiciosa e irracional de una España despiadada, oscura y sanguinaria, liderada por reyes inútiles e inquisidores. Pero ¿cuáles son los principales mitos y leyendas sobre los Reyes Católicos, cuya exactitud no está clara? A continuación, vemos algunos de ellos.

En la actualidad, los historiadores han desmentido gran parte de los mitos sobre los Reyes Católicos que han tergiversado, por años, la verdadera historia del Imperio español católico.

Los mitos sobre los Reyes Católicos

La reina Isabel no se cambió de vestimenta durante años

Uno de los mitos más extendidos sobre los Reyes Católicos es la promesa por la que la reina Isabel juró no cambiarse de camisa hasta que se conquistara Granada. Este juramento no fue hecho por la reina Isabel, sino por su tataranieta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y gobernadora de los Países Bajos, al prometer de forma simbólica “que no se cambiaría de camisa hasta pacificar Flandes”.

Isabel no sólo nunca dijo tal cosa, sino que además era una persona excesivamente pulcra y limpia. Incluso era constantemente reprochada por su confesor, el fraile Hernando de Talavera, debido al excesivo cuidado que, según él, prestaba a su cuerpo y a su alimentación.

Los reyes eran genocidas, despiadados

Un mito recurrente sobre los Reyes Católicos es el de que era unos genocidas, pero la verdad es que las fuentes históricas demuestran todo lo contrario. Según los expertos sólo bastan con estudiar la correspondencia de la Corona para comprender que nunca hubo instrucciones sobre asesinar o matar a los nativos, por lo que no cabe la posibilidad de calificar de genocida a la reina Isabel. Otra cuestión diferente es el control que los Reyes ejercían sobre los mandos militares que conquistaron las américas, y su afán en muchos casos por enriquecerse pronto.

A pesar de los mitos, la reina Isabel sentía una gran preocupación por el trato que recibían los nativos. Yan en la segunda expedición, había ordenado: “tratar a los indios muy bien y con cariño, y abstenerse de hacerles ningún daño, disponiendo que ambos pueblos debían conversar e intimar y servir los unos a los otros en todo lo que puedan”.

En el supuesto caso de que Colón se enterase de algún maltrato, debía “castigar al maltratador con severidad”, en virtud de su autoridad como almirante, virrey y gobernador.

Cuando Colón regresó a Castilla trayendo consigo a 1.600 nativos esclavizados, Isabel se puso furiosa y ordenó al navegante italiano que devolviera a aquellos hombres y mujeres a América. Sin embargo, para muchos de ellos fue demasiado tarde, tanto por el invierno ibérico como por la exposición a enfermedades desconocidas.

Isabel era una monarca “pobre”

Otros de los mitos populares sobre los Reyes Católicos es que Isabel habría vendido sus joyas para sufragar el viaje de Colón, lo cual era totalmente falso. Si bien es cierto que el éxito de Cristóbal Colón fue una casualidad, al igual que su decisión de acudir a España en lugar de Francia, Inglaterra o Portugal, la realidad es que España no era en lo absoluto un país pobre.

Aunque a mediados del siglo XV, Portugal había alcanzado grandes hitos de la navegación, Castilla también fue en cuestiones navales. Tan solo seis meses después de que Colón emprendiera su primer viaje, la corona autorizó otra expedición de 17 barcos y 1.500 personas embarcadas.

Los Reyes católicos condujeron a la ruina a Cataluña

Los Reyes católicos fueron para algunos historiadores como los monarcas llevaron a la ruina a Cataluña. Para muchos nacionalistas catalanes de la época, la región fue “privada de oportunidades comerciales con América y se convirtió en una tierra empobrecida” o al menos eso se lee en la guía turística que se encuentra en Barcelona.

No obstante, este mito no es más que una mentira basada en el hecho de que la Corona habría instaurado un monopolio estatal controlado en Sevilla. Ello con el único fin de preservar la seguridad de las flotas y mantener control. Muchos de los catalanes que se trasladaron hacia Sevilla y a América pudieron comerciar libremente, al igual que el resto de los castellanos que no residían en Sevilla. Y se enriquecieron por ello en muy poco tiempo.

El hecho de que Cataluña, particularmente Barcelona, haya atravesado por una crisis económica y demográfica no tenía relación alguna con los Reyes Católicos, sino como otras razones ajenas a sus órdenes. Entre los años 1462 y 1472, la ciudad de Valencia logró un gran desarrollo y superó comercialmente a Barcelona.

Si te ha parecido interesante este artículo, no dejes de compartirlo.

Lecturas recomendadas

Monarquía Reyes Católicos, mitos y realidades

Memoria de los Reyes Católicos en los siglos XVI y XVII