Gesta de Jon Rahm: conquista el LIV Golf con una remontada bestial y se embolsa 18 millones de dólares

Jon Rahm conquistó el pasado domingo el LIV Golf por segundo año consecutivo, tras firmar una gesta en el torneo de Indianápolis (Estados Unidos) que le permitió superar al chileno Joaquín Niemann en la última cita del calendario. Su remontada fue increíble y se ha embolsado 18 millones de dólares gracias a esta victoria.

Rahm completó una espléndida tercera ronda en The Club at Chatham Hills (Indiana, Estados Unidos), donde firmó 60 golpes (-11) con un eagle, diez birdies y un bogey. Aunque la alegría no fue completa. Rahm también aspiraba a ganar el torneo de Indianápolis, que habría sido su primero del año, pero el colombiano Sebastián Muñoz, líder desde su espectacular ronda de 59 golpes (-12) del viernes, resistió el embate del vasco.

Rahm llegó a Indiana con 196,16 puntos en la general sin haber ganado un solo torneo este año, frente a los 208,43 puntos de Niemann, que acumulaba cinco victorias pero con mayor irregularidad.

El de Barrika necesitaba terminar por delante del chileno y confiar en que este no tuviera un buen fin de semana. Finalmente, Rahm cerró el torneo en Indianápolis segundo con un -22, a cinco golpes de Niemann, que acabó empatado en la cuarta posición con un -17.

Con estos resultados, la general quedó liderada por Rahm con 226,16 puntos, por los 223,66 de Niemann, repitiendo así el mismo orden que en el campeonato de 2024. Junto al éxito deportivo, Rahm se embolsará 18 millones de dólares como campeón del LIV. Niemann, en cambio, deberá conformarse con los ocho millones reservados al subcampeón. Muñoz se llevará los cuatro millones por el triunfo en Indianápolis.

Una remontada magistral de Rahm

«El objetivo mañana es salir y hacer lo que hizo Sebastián Muñoz el primer día para darme una oportunidad de ganar», había dicho en la víspera Rahm. Y lo hizo. Partiendo a un golpe de Niemann, tras arrancar con tres de desventaja en la primera ronda, el de Barrika firmó una jornada de ensueño encadenando birdies.

Su -11 en la última ronda pasó por encima del -5 de Niemann e hizo sufrir a Muñoz, que firmó un -6. Rahm rubricó en el hoyo 13 un espectacular eagle que lo catapultó al liderato compartido con Muñoz y el estadounidense Dustin Johnson.

El vasco, tras su único tropiezo en el hoyo 14, cerró la ronda con cuatro birdies consecutivos que lo situaban dos golpes por delante de Muñoz, mientras el colombiano aún tenía dos hoyos por jugar. Muñoz firmó dos birdies en sus últimos dos hoyos para empatar con Rahm en -22 y llevarlo al desempate. Ambos repitieron el hoyo 18, con un nuevo birdie de Muñoz, que se llevó el torneo, mientras un desolado Rahm solo pudo firmar par.