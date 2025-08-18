Palmeras abatidas y piscinas volando: un «reventón térmico» en Motril deja 5 rescates y escenas de caos

Un «reventón térmico» con vientos casi huracanados y una manga marina ha dejado escenas de caos y varios rescates en las playas de Motril, Salobreña y Torrenueva, en la Costa Tropical de Granada. El temporal repentino que se ha levantado en la zona ha sorprendido a los bañistas que a última hora de la tarde disfrutaban de un domingo de playa. Las imágenes muestran piscinas desmontables volando por los balcones y palmeras partidas en dos. No hay que lamentar heridos.

El fenómeno atmosférico ha provocado una «subida brusca de temperatura», hasta llegar a los 40,1 ºC, un descenso de la humedad y súbitas rachas de viento que han alcanzado los 86,8 km/h, según AEMET Andalucía.

Efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo han rescatado durante la noche a al menos a cinco personas que se encontraban a la deriva y con problemas de navegación frente a la playa de Torrenueva Costa y de Carchuna, en Motril (Granada).

Según el consistorio motrileño, se ha registrado «un reventón térmico con fuertes ráfagas de viento casi huracanadas». El consistorio aconsejaba no salir a la calle durante el temporal, recomendación a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Almuñécar.

‼️Reventón térmico en #Motril, #Granada: registradas rachas de viento repentinas de cerca de 100 km/h y una subida brusca de la temperatura hasta los 40'1°C a las 19:50h, según @AEMET_Andalucia.

El 112 Andalucía ha recibido una veintena de llamadas alertando de distintas incidencias y complicaciones a causa del fuerte viento, como caídas de ramas y varios objetos voladores en las playas del litoral, según informa Efe.

Sobre las 20 horas, el temporal provocó una manga marina y una tromba en el municipio de Torrenueva Costa y ha ocasionado un empeoramiento súbito de las condiciones en la costa, con ráfagas fuertes de viento rolando mar adentro. Muchos bañistas han visto volar sus enseres hacia el mar y no han podido recuperarlos.

(Salobreña, Almuñécar, La Herradura, Torrenueva, Costa, Carchuna, Calahonda, Castell de Ferro, Albuñol

Los servicios de emergencias han activado una patrullera del Servicio Marítimo para realizar una batida por toda la zona, concluyendo con varios rescates y acompañamientos a Salvamento Marítimo y las embarcaciones de socorrismo de playas.

La Guardia Civil ha rescatado a tres personas que se encontraban frente a la playa de la Joya, en Torrenueva Costa. Además, una motora que estaba por la zona ha logrado rescatar a otras dos jóvenes que sufrían problemas de navegación. Fueron trasladadas al puerto de Motril.

Una vez amainó el viento, se mantuvo un dispositivo de vigilancia en la zona para realizar batidas y detectar más personas en posible situación de peligro. Afortunadamente, no ha habido heridos y sólo se han registrado daños materiales y ambientales.