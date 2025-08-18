Palmeras abatidas y piscinas volando: un «reventón térmico» en Motril deja 5 rescates y escenas de caos
El temporal ha sorprendido a los bañistas con súbitas rachas de viento de casi 90 km/h
Un «reventón térmico» con vientos casi huracanados y una manga marina ha dejado escenas de caos y varios rescates en las playas de Motril, Salobreña y Torrenueva, en la Costa Tropical de Granada. El temporal repentino que se ha levantado en la zona ha sorprendido a los bañistas que a última hora de la tarde disfrutaban de un domingo de playa. Las imágenes muestran piscinas desmontables volando por los balcones y palmeras partidas en dos. No hay que lamentar heridos.
El fenómeno atmosférico ha provocado una «subida brusca de temperatura», hasta llegar a los 40,1 ºC, un descenso de la humedad y súbitas rachas de viento que han alcanzado los 86,8 km/h, según AEMET Andalucía.
Efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo han rescatado durante la noche a al menos a cinco personas que se encontraban a la deriva y con problemas de navegación frente a la playa de Torrenueva Costa y de Carchuna, en Motril (Granada).
Según el consistorio motrileño, se ha registrado «un reventón térmico con fuertes ráfagas de viento casi huracanadas». El consistorio aconsejaba no salir a la calle durante el temporal, recomendación a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Almuñécar.
‼️Reventón térmico en #Motril, #Granada: registradas rachas de viento repentinas de cerca de 100 km/h y una subida brusca de la temperatura hasta los 40’1°C a las 19:50h, según @AEMET_Andalucia.
▶️ @PabloMuri9 @Granada_Meteo @Evaballesteeros pic.twitter.com/UrFBGa5Wjd
— eSPAINews (@eSPAINews_) August 17, 2025
El 112 Andalucía ha recibido una veintena de llamadas alertando de distintas incidencias y complicaciones a causa del fuerte viento, como caídas de ramas y varios objetos voladores en las playas del litoral, según informa Efe.
Sobre las 20 horas, el temporal provocó una manga marina y una tromba en el municipio de Torrenueva Costa y ha ocasionado un empeoramiento súbito de las condiciones en la costa, con ráfagas fuertes de viento rolando mar adentro. Muchos bañistas han visto volar sus enseres hacia el mar y no han podido recuperarlos.
Motril: El reventón térmico sacude la Costa de Granada con vientos huracanados, dos tornados, dos mangas marinas, caída de árboles, corte de carretera y un posible desaparecido
(Salobreña, Almuñécar, La Herradura, Torrenueva, Costa, Carchuna, Calahonda, Castell de Ferro, Albuñol pic.twitter.com/vIiClbtpyd
— Motril@Digital (@Motril__Digital) August 17, 2025
Los servicios de emergencias han activado una patrullera del Servicio Marítimo para realizar una batida por toda la zona, concluyendo con varios rescates y acompañamientos a Salvamento Marítimo y las embarcaciones de socorrismo de playas.
La Guardia Civil ha rescatado a tres personas que se encontraban frente a la playa de la Joya, en Torrenueva Costa. Además, una motora que estaba por la zona ha logrado rescatar a otras dos jóvenes que sufrían problemas de navegación. Fueron trasladadas al puerto de Motril.
Reventón térmico en Motril (Playa Granada) @Granada_Meteo pic.twitter.com/lmVdMZGAK0
— 𝘗𝘢𝘣𝘭𝘰 ↯ (@PabloMuri9) August 17, 2025
Una vez amainó el viento, se mantuvo un dispositivo de vigilancia en la zona para realizar batidas y detectar más personas en posible situación de peligro. Afortunadamente, no ha habido heridos y sólo se han registrado daños materiales y ambientales.