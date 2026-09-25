La «mano tendida» de Pérez Llorca logra otro acuerdo: 15,4 millones para mejorar salarios y plantilla de bomberos forestales

Juanfran Pérez Llorca, presidente del Gobierno valenciano, ha alcanzado un acuerdo con los bomberos forestales por valor de 15,4 millones de euros. De ellos, 8,7 se destinarán a mejoras salariales. Y otros 4 millones, a reforzar la plantilla. En materia laboral, el acuerdo supone un paso «decisivo», según el propio Pérez Llorca, hacia el objetivo de alcanzar el primer convenio colectivo de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), para cuya negociación se destinan otros 2,7 millones de euros. Conlleva, además, la adecuación de la relación de puestos de trabajo (RPT) y la posibilidad de crear nuevas plazas. Y refleja un incremento retributivo de 300 euros al mes para el personal administrativo.

El acuerdo alcanzado este viernes forma parte del denominado espíritu de 4 de diciembre. Aquel día, justo después de su toma de posesión y con motivo de la de los vicepresidentes y consellers de su primer ejecutivo, el president ya dejó claro que llegaba «con la mano tendida a todas las instituciones, con la vocación de escuchar a todas las fuerzas políticas, agentes económicos, agentes sociales y, por supuesto, de escuchar y atender a todos los vecinos de nuestros pueblos y ciudades y sin dejar de colaborar estrechamente con la sociedad civil». Para concluir con un mensaje muy nítido en esa misma dirección: «Todos son todos y con todos se avanza».

Unas palabras que han tenido reflejo en los 10 meses que lleva al frente de la Generalitat Valenciana. En ese tiempo, Pérez Llorca ha alcanzado acuerdos en materia de mejora retributiva para los trabajadores de Justicia; la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Generalitat Valenciana; la mejora de las condiciones laborales con el sindicato médico CESM-CV, a diferencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, que sigue en conflicto con los facultativos; y a ello se suma la firma del convenio colectivo de Ferrocarriles de la Generalitat.

Además, también se ha producido acuerdo con las organizaciones sindicales de la educación concertada para implantar la jubilación parcial y la mejora de horarios de los centros de Formación Profesional (FP) y Educación Especial. Y, los docentes valencianos cobrarán a partir de este 30 de septiembre el incremento salarial pactado por la Generalitat en las mesas sectoriales con los sindicatos CSIF y ANPE.

El acuerdo se ha materializado entre la SGISE y los representantes sindicales de cinco sindicatos: CGT, SPPLB, CCOO y UGT. Contempla la inversión por parte del Consell de más de 8,7 millones de euros para mejorar las condiciones retributivas de los bomberos forestales adscritos a los operativos de extinción de incendios, con incrementos, en función de la categoría, que alcanzan hasta los 458 euros mensuales.

A esa cantidad, hay que sumar otros cuatro millones de euros para reforzar la plantilla con 64 nuevos puestos: 42 bomberos forestales helitransportados y 22 puestos de estructura operativa. Y la adecuación de la RPT de la SGISE, así como la posibilidad de crear nuevas plazas, como se ha dicho.

Pérez Llorca ha remarcado su compromiso por «el diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos, que siempre deben estar por encima de la confrontación». Y ha asegurado que los acuerdos alcanzados este año son fruto de «una forma de hacer política basada en sumar y avanzar juntos». Finalmente, ha ofrecido su «mano tendida» para «construir mejoras que beneficien al conjunto de la sociedad valenciana».