Las madrileñas ya han elegido sus zapatos favoritos para otoño y están en Parfois: cómodos, elegantes y estilo marroquí

El otoño 2026 recupera los zapatos con tacón como uno de los grandes protagonistas del armario femenino. Después de varias temporadas dominadas por las zapatillas y las siluetas planas, el calzado más elegante vuelve a ganar centímetros, aunque con diseños mucho más fáciles de llevar. Los zapatos favoritos para otoño están en Parfois.

Entre las propuestas que se destacan aparecen los mules y zapatos destalonados, capaces de aportar sofisticación sin necesidad de recurrir a un tacón demasiado elevado. El Corte Inglés también los incorpora entre sus tendencias de calzado para la nueva temporada, con modelos pensados para el entretiempo. Dentro de esta tendencia, los mules con tacón de mujer destalonados de Parfois se presentan como una alternativa versátil para renovar los estilismos otoñales.

Los zapatos favoritos para otoño

Su diseño en liso, la puntera de punta y el tacón de 5 centímetros combinan una estética femenina con una altura intermedia que permite utilizarlos tanto durante el día como en ocasiones más especiales.

Los zapatos destalonados tienen además la ventaja de funcionar especialmente bien durante el cambio de estación: dejan el talón al descubierto, pero cubren buena parte del pie, por lo que pueden sustituir a las sandalias cuando comienzan a bajar las temperaturas sin necesidad de recurrir todavía a las botas.

Las tendencias de otoño 2026 también apuntan al regreso de los tacones y de los mules como opciones elegantes y versátiles.

Las características de los mules con tacón de mujer destalonados

Los mules con tacón de mujer destalonados de Parfois, disponibles en El Corte Inglés por 35,99 euros, destacan por una silueta sencilla que permite incorporarlos fácilmente a diferentes estilos. Estas son sus principales características:

Diseño destalonado: dejan la parte posterior del pie al descubierto, una de las claves de los mules y de los zapatos slingback que continúan presentes entre las propuestas de temporada.

Acabado liso: el diseño sin estampados facilita su combinación con prendas estampadas, colores intensos o accesorios protagonistas.

Tacón medio: tienen un tacón de 5 centímetros, dentro de la categoría de altura media, que comprende los tacones de entre 3 y 6 centímetros.

Puntera de punta: la forma alargada de la puntera aporta una apariencia más estilizada y sofisticada al calzado.

Sin cierre: se trata de un modelo abierto y sin cierre, pensado para colocarse de manera sencilla.

Suela sintética: incorpora una suela fabricada en material sintético.

Composición:

Material exterior: está confeccionado en 100% de poliuretano.

Material interior: el interior también está compuesto por 100% de poliuretano.

Suela: fabricada en 100% material sintético.

Ideas de looks para combinar los zapatos favoritos para otoño

Una de las principales ventajas de estos mules de tacón de mujer destalonados es su capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones. Algunas ideas para llevarlos durante el otoño son:

Con vaqueros rectos y camisa blanca

Para un estilismo de oficina o una salida informal, se pueden combinar con unos jeans rectos de tiro alto, una camisa blanca y un blazer. Los mules aportan el toque sofisticado que transforma un conjunto básico en un look más cuidado.

Con pantalón sastre y jersey fino

Los pantalones de sastrería son una de las prendas más versátiles del otoño. Una opción elegante consiste en llevarlos con un jersey de punto fino y los mules de Parfois. Un bolso estructurado y unos pendientes discretos completan el conjunto.

Con falda midi

Las faldas midi funcionan especialmente bien con zapatos de punta. Para un look femenino, se pueden combinar los mules con una falda satinada o de tejido fluido y un jersey de punto. Una chaqueta corta ayuda a equilibrar las proporciones.

Con vestido de punto

Para los días frescos de otoño, un vestido midi de punto puede convertirse en el compañero perfecto de estos zapatos.

Con pantalones wide leg

Los pantalones de pierna ancha también pueden llevarse con mules. El tacón de 5 centímetros ayuda a aportar altura y evita que el pantalón quede excesivamente cerca del suelo. Se pueden combinar con una blusa de cuello alto y un bolso de hombro.

Con minifalda y blazer

Para un estilismo más moderno, una minifalda puede combinarse con medias, blazer oversize y los mules. El resultado mezcla prendas estructuradas con un calzado femenino y destalonado.

Consejos para conservar los zapatos favoritos para otoño