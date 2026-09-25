Julio Iglesias retira del mercado su espectacular mansión de Orense que nunca llegó a estrenar

Julio Iglesias ha vuelto a cambiar de planes con la espectacular mansión que compró en Orense hace poco más de un año. La propiedad, situada en la pequeña localidad de Piñor y vinculada a los recuerdos familiares del cantante, ha dejado de estar a la venta después de haber despertado un enorme interés desde que se anunció su comercialización. La retirada supone un nuevo giro en la historia de una vivienda que el artista adquirió con la intención de disfrutar de Galicia junto a Miranda Rijnsburger y sus hijos, pero que nunca llegó a estrenar. Ahora, la casa vuelve a quedar fuera del mercado, sin que se haya producido una venta ni quién podría haber estado interesado en hacerse con ella.

Una mansión que vuelve a desaparecer del mercado

La espectacular propiedad de Julio Iglesias ya no figura entre los inmuebles disponibles para su compra. El cantante ha decidido retirar nuevamente la vivienda del mercado después de que su puesta a la venta generase una gran expectación tanto en Orense como entre quienes siguen de cerca el patrimonio inmobiliario del artista.

La decisión supone un cambio respecto a lo ocurrido durante los últimos meses. La mansión había aparecido en el catálogo de una inmobiliaria especializada en propiedades de lujo, con un precio que rondaba los cuatro millones de euros. Sin embargo, ahora ha dejado de ofrecerse a posibles compradores.

La casa que Julio Iglesias nunca llegó a estrenar

La historia de esta propiedad comenzó en la primavera de 2025, cuando Julio Iglesias adquirió la finca de Piñor. El inmueble pertenecía al que fuera alcalde de Orense Manuel Cabezas, y llamó la atención del cantante por su ubicación y, especialmente, por el vínculo con sus raíces familiares.

La finca se encuentra en Vilariño, una pequeña aldea de Piñor situada cerca de A Peroxa, localidad de la que era natural su padre, el doctor Julio Iglesias Puga. La compra respondía precisamente a ese deseo de recuperar parte de los recuerdos ligados a Galicia y contar con una residencia en la zona.

Sin embargo, pese a las expectativas generadas, Julio Iglesias nunca llegó a pisar la vivienda. Tampoco lo hicieron Miranda Rijnsburger ni los cinco hijos que la pareja tiene en común.

Miranda Rijnsburger también estuvo pendiente de la vivienda

La propiedad llegó a ponerse a punto para convertirse en una residencia familiar. Miranda Rijnsburger habría estado pendiente de diferentes cuestiones relacionadas con la casa y de los trabajos necesarios para acondicionarla.

La vivienda cuenta con unas dimensiones poco habituales. La parcela ocupa aproximadamente 16.000 metros cuadrados y en ella se levanta una mansión de alrededor de 1.600 metros cuadrados construidos. Dispone de siete dormitorios y trece baños, además de diferentes estancias distribuidas en varias plantas.

A ello se suman un ascensor privado, una gran escalera de piedra, piscina, jardines, garaje y un lago artificial. La finca también dispone de una vivienda independiente para invitados y de otra construcción situada junto a la piscina, equipada con zona de descanso, jacuzzi y cocina.

La retirada que ya se produjo anteriormente

La situación no es completamente nueva. Según informó Informalia, el anuncio de la propiedad ya había sido retirado anteriormente después del revuelo provocado por su salida al mercado. La vivienda llegó a permanecer disponible durante un periodo muy breve antes de que Julio Iglesias frenase la operación.

La retirada vuelve a colocar la finca en una situación de incertidumbre. No consta que haya un nuevo propietario y tampoco se ha hecho público que exista una operación de compraventa cerrada. Por tanto, que la vivienda haya desaparecido de los portales inmobiliarios no significa necesariamente que haya sido vendida.

Una decisión relacionada con la logística

La puesta a la venta de la casa sorprendió especialmente porque apenas había transcurrido un año desde su adquisición. El propio Julio Iglesias explicó en su momento que su decisión estaba relacionada con cuestiones prácticas y logísticas.

El cantante mantiene actualmente su residencia principal en Punta Cana y pasa también temporadas en Bahamas, mientras que Miranda y sus hijos viven habitualmente en Miami. Mantener una propiedad de grandes dimensiones en Galicia, a miles de kilómetros de sus actuales centros de vida, planteaba una dificultad añadida.