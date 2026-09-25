Cambio de hora en España 2026: esta es la fecha en la que habrá que atrasar el reloj y comienza el horario de invierno

El verano encara sus últimas semanas y el calendario ya marca una de las citas que se repiten cada año en España, que es el cambio al horario de invierno. En 2026, los relojes volverán a modificarse durante la madrugada del domingo 25 de octubre. Será entonces cuando termine oficialmente el horario de verano y comience el de invierno, un ajuste que afecta a todos los ciudadanos y que, pese al debate de los últimos años, seguirá vigente al menos durante este año.

¿Cuándo cambia la hora en octubre?

El domingo 25 de octubre de 2026 será el día elegido para realizar el cambio de hora en España. En la península y Baleares, cuando el reloj marque las 3:00 de la madrugada, habrá que retrasarlo hasta las 2:00. De esta manera, esa jornada tendrá oficialmente 25 horas y se recuperará la hora correspondiente al horario estándar.

En Canarias, el procedimiento se produce una hora antes debido al huso horario del archipiélago. Cuando el reloj marque las 2:00 de la madrugada, deberá volver a marcar la 1:00. Así, tanto en la península como en las islas se recuperará una hora respecto al horario de verano que ha estado vigente desde marzo.

Una hora más de sueño

Una de las consecuencias más conocidas del cambio de octubre es que, en principio, se puede dormir una hora más esa noche. Sin embargo, el efecto más evidente llegará durante las semanas posteriores, ya que amanecerá antes y también oscurecerá más pronto por la tarde. El cambio modifica la distribución de las horas de luz, aunque no aumenta ni reduce la cantidad total de luz solar disponible.

El horario de invierno permanecerá vigente hasta el siguiente cambio estacional, previsto para marzo de 2027. El calendario oficial publicado por el Gobierno estableció para 2026 tanto el inicio del horario de verano, el 29 de marzo, como su finalización el 25 de octubre.

¿Se va a eliminar el cambio de hora?

El debate sobre acabar con los cambios de hora continúa en Europa, pero no hay una fecha aprobada para eliminarlos. La Comisión Europea presentó en 2018 una propuesta para poner fin a los cambios de hora dos veces al año, pero los Estados miembros todavía no han alcanzado una decisión definitiva. Mientras no exista un acuerdo, continúa aplicándose el sistema actual.