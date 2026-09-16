La Comisión Europea quiere prohibir las redes sociales a los menores de 13 años y restringir su acceso hasta los 15

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo una propuesta para que la futura EU Kids Act (Ley de Infancia de la UE) prohiba el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y lo permita sólo con restricciones hasta los 15 años.

Von der Leyen confirmó que de los 13 a los 15 años sólo se permitirán «minicuentas» creadas y supervisadas por los padres, con funciones limitadas y restricciones de tiempo, mientras que a partir de los 15 años y hasta los 18 el «diseño seguro» será obligatorio para las plataformas. «Cada edad tiene sus propias sensibilidades. Y, por tanto, cada una tendrá su propio nivel de protección», que se llevará a cabo mediante una norma que permita «un enfoque gradual y diferenciado» aseguró.

Esta medida sigue las recomendaciones de un panel de expertos presidido por el psiquiatra infantil alemán Jörg Fegert y la epidemióloga francesa Maria Melchior. Dicho panel fue creado para responder a la solicitud de Francia (que prohibió las redes sociales a menores de 15 años en enero de 2026), Grecia y España, que reclaman una edad mínima de acceso para proteger a los menores de los riesgos de las redes sociales por la falta de control.

En los últimos días se había especulado con que la edad mínima se pensaba establecer en los 15 años en vez de los 13, que era lo que defendía el comité de expertos que ha asesorado a la UE. Anteriormente, el Parlamento Europeo había propuesto en noviembre de 2025 un umbral de 16 años como edad mínima para acceder a las redes sociales, con consentimiento parental desde los 13.

No aceptar funciones adictivas

En su intervención, la presidenta de la Comisión Europea se mostró especialmente contundente contra las empresas tecnológicas: «Es hora de que Europa actúe, tenemos el poder para actuar y dictar nuestras propias reglas» a los gigantes tecnológicos. Y prosiguió su denuncia: «No tenemos que aceptar funciones adictivas. No tenemos que aceptar que se arrastre a los niños hacia contenidos cada vez más extremos. No tenemos que aceptar que las fotos de las niñas se usen para crear imágenes sexualizadas», declaró, añadiendo que no comparte la idea de que el poder de las grandes tecnológicas sea «abrumador e imposible de revertir».

Von der Leyen citó el caso de Oléa, una niña de 14 años residente en Bélgica que se quitó la vida hace exactamente un mes tras sufrir bulling online’ La presidenta leyó las terribles palabras de la madre de la menor: «Estoy convencida de que, sin estas redes omnipresentes, mi hija seguiría aquí. Es demasiado».

A continuación, la presidenta añadió que la Comisión invertirá la carga de la prueba: a partir de que se apruebe esa ley serán las plataformas las que tengan que demostrar que son seguras. «No se trata de que nuestros menores accedan a las redes sociales. Se trata de cuándo y cómo permitimos que las redes sociales accedan a los menores», dijo Von der Leyen, quien defendió que «Europa tiene el poder de actuar» frente a las grandes tecnológicas.

«Una gran captura de nuestros hijos»

«Lo que estamos presenciando es una gran captura de nuestros hijos. Una captura de su atención, de su concentración, de sus mentes. Esto les está privando de su infancia», dijo la presidenta, quien enumeró entre los costes que sufren los menores la pérdida de sueño, la ansiedad, las autolesiones y, «en un número creciente de casos, incluso tragedias fatales».

La Comisión presentará formalmente la norma mañana jueves junto a la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen. La ley convertirá en obligación legal verificable un límite de edad que actualmente las plataformas no están obligadas a comprobar, y que los menores pueden eludir simplemente declarando una edad falsa al registrarse.

La conservadora alemana denunció en su intervención ante la Eurocámara de que «no sólo los menores están en riesgo» cuando se trata de navegar en una Internet sin límites, porque también los usuarios en general encuentran diseños adictivos «dañinos para todos».

Von der Leyen ha anunciado que en otoño el Ejecutivo comunitario presentará una propuesta para ampliar el marco de protección contra este tipo de modelos bajo una nueva Ley de Equidad Digital.