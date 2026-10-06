Óscar Puente abre su precampaña en Alicante con un anuncio de carreteras tras convocar Sánchez elecciones

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha efectuado lo que en Alicante ya se considera como el arranque de su precampaña electoral como cabeza de lista del PSOE en esa provincia con el anuncio de la aprobación del estudio de la variante de Torrellano (Elche). OKDIARIO ya adelantó el pasado 5 de mayo que el PSOE quería lanzar a Óscar Puente como candidato por la provincia de Alicante. El ministro es de origen vallisoletano. Y fue elegido diputado en el Congreso por esa misma provincia. La idea de situarlo al frente de la lista de Alicante tiene en su origen que el grado de conocimiento por parte del electorado del ministro es mucho mayor que el del resto de referentes locales y autonómicos en el territorio. Y que lo que quiere Sánchez ahora mismo son votos.

Además, la designación de Óscar Puente permitiría a Sánchez contar con un referente en la Comunidad Valenciana de cara a un eventual relevo de Diana Morant al frente de los socialistas valencianos si la también ministra sufre un descalabro en las elecciones autonómicas.

El PSPV de Diana Morant ha situado como alcaldable por Benidorm, también en Alicante, al dircom del propio Óscar Puente en el ministerio, el periodista Pere Rostoll. Otro movimiento estratégico. Rostoll, que con anterioridad dirigió la comunicación de Ximo Puig en la última etapa de este al frente del Consell, no era el favorito de la militancia en esa ciudad, pero su oponente se retiró. OKDIARIO ha adelantado también que el futuro de Pere Rostoll en la próxima legislatura se perfila en el grupo socialista de la Diputación de Alicante.

Además, se da la circunstancia de que en la provincia de Alicante, como se ha dicho, el PSOE carece de referentes claros para hacer frente al PP, porque todos sus altos cargos en el Gobierno y el partido (Rebeca Torró, Diana Morant y Arcadi España) son valencianos. Y la más destacada representante de origen alicantino con que cuenta, la Alta Comisionada para la Reconstrucción tras la DANA, Zulima Pérez, que es alcoyana, no es conocida entre el electorado en el conjunto de la provincia. Su carrera política se ha desarrollado entre Alcoy, Valencia y Madrid. No hay dudas de que entrará en las listas al Congreso, pero no de número uno.

Además, para los socialistas es tan importante, incluso más, impedir que el PP crezca un escaño en la provincia de Alicante, como ya auguran las encuestas, como perder ese mismo asiento en el Congreso de los Diputados.

Óscar Puente ha sido uno de los firmantes del arranque de la estación intermodal de Alicante, junto al Consell y el ayuntamiento. Pero existe un reproche extendido a su actuación, que es el retraso del Corredor Mediterráneo y el hecho de que a día de hoy no exista una conexión por AVE entre Alicante y Valencia, cuando el tráfico diario es enorme. Además, la provincia de Alicante viene demandando una segunda pista para el aeropuerto que sigue, años después, sin ver la luz verde desde el gobierno.

El ministro cuenta con vivienda en una localidad próxima a Alicante, a la que además acude frecuentemente. Y todo ello se suma a la situación que vive el PSOE en su agrupación más importante en el territorio, Alicante, donde está bajo la dirección de una gestora encabezada por un concejal de otro municipio.

La propia designación de la candidata a la Alcaldía de Alicante, Trini Amorós, ya generó la protesta de un nutrido grupo de militantes por haberse efectuado sin primarias. Esos militantes llegaron a reclamar al partido que anulara su designación y abriera un proceso de primarias. No se ha producido.