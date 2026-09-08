Diana Morant impone a un hombre de Puente como candidato en Benidorm con la vista en la Diputación

Óscar Puente, actual ministro de Transportes, ha situado como candidato a la Alcaldía de Benidorm, posiblemente la localidad más conocida de la provincia de Alicante junto a la capital, a su director de comunicación (DirCom), el periodista Pere Rostoll. La historia oficial dice que se trata del único aspirante que presentó su precandidatura a unas primarias locales de las que se retiró Mario Villar, a quien se sitúa próximo al sector del alcalde socialista de Mislata y secretario general de los socialistas en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa. Pero, en círculos socialistas locales, la versión cambia, porque Mario Villar era el considerado el candidato del poble (del pueblo, de la agrupación local) y las opciones de Rostoll, en ese contexto, eran mucho más reducidas. De ahí que en esos círculos se explique lo sucedido con la decisiva intervención de la dirección del PSPV de Diana Morant.

Con esta designación, Óscar Puente sitúa al frente de una candidatura de localidad estratégica en la provincia de Alicante a uno de sus hombres de confianza. Si bien, en principio, y salvo debacle inesperada, tiene muy escasas opciones de superar al PP de Toni Pérez, actual presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm.

Pero, también, Óscar Puente, a quien ya se está convirtiendo en costumbre ver en el término de Alicante, provincia donde tiene vivienda y en la que, según confesión propia el día de la presentación del parque central de Alicante, acabará sus días, refuerza su posición de cara a situarse como cabeza de lista por esta provincia en las próximas elecciones generales.

La candidatura de Pere Rostoll a la alcaldía de Benidorm abre otras opciones. La primera, la de que se sitúe en la próxima legislatura como diputado provincial por la comarca de la Marina Baja si, como arrojan las encuestas, no logra ser alcalde. Una plaza ahora reservada al actual portavoz socialista en esa institución, Vicente Arques, alcalde de Alfaz del Pí. La candidatura de Pere Rostoll no afecta a la secretaría general local del PSOE, de momento. Al frente de la misma continuará Cristina Escoda.

El caso de Pere Rostoll se suma al de Trini Amorós, la candidata a la alcaldía de Alicante. Si bien esta última sí fue designada directamente por la dirección de Diana Morant, sin dar la posibilidad a la celebración de primarias ante el temor de que aflorase en Alicante el enfado de una parte del socialismo alicantino, partidario del retorno a un modelo más tradicional de partido y contestatario ante el sanchismo.

Pere Rostoll Fernández es licenciado en Periodismo por la Universidad de Barcelona. Entró en política en la pasada legislatura como director de comunicación del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, el también socialista Ximo Puig.

Tras la derrota electoral de este último frente a Carlos Mazón, Pere Rostoll acompañó a Ximo Puig durante un breve periodo en el grupo socialista de las Cortes Valencianas. Y, de allí, coincidiendo con el desembarco valenciano en el gobierno y, entre otros, del actual ministro de Hacienda, Arcadi España. Y, más tarde en Ferraz, con Rebeca Torró como secretaria de Organización, pasó a convertirse en dircom de Óscar Puente.