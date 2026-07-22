López acerca de que Puente lidere la lista del PSOE por Alicante: «Puede encabezar cualquier candidatura»

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, no ha descartado este martes en Alicante que el también ministro de Transportes, Óscar Puente, sea el elegido por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para encabezar la lista socialista al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante en las próximas elecciones generales, como adelantó a inicios de mayo OKDIARIO: «Puede encabezar cualquier candidatura», ha manifestado al respecto.

Óscar Puente es de origen vallisoletano. Y fue elegido diputado en el Congreso por esa misma provincia en los comicios de julio de 2023. Pero lleva tiempo convirtiendo Alicante en su segundo hogar. La idea de situar a Óscar Puente al frente de la lista de Alicante tiene en su origen que el grado de conocimiento del ministro es mucho mayor que el del resto de referentes locales y autonómicos en el territorio en un partido que está roto en la provincia de Alicante.

Además, el PSOE valenciano no despega con Diana Morant y tiene problemas en dos de sus principales agrupaciones en Alicante: una, la de la mismísima capital de la provincia, dirigida actualmente por una gestora cuyo máximo representante es un concejal del municipio de Elda.

Y otra, San Vicente del Raspeig, donde también hay gestora. Además, los socialistas tienen conflictos también en otras localidades alicantinas igualmente importantes. Por ejemplo, en la principal localidad en que gobiernan en esta misma provincia, Alcoy.

Solo entre abril y mayo de este año 2026, Óscar Puente ha visitado Alicante para la firma del parque central, con la Generalitat y el Ayuntamiento. Por tanto, un acto institucional. Y, también, como motivo del pasado 1 de mayo, Día del Trabajo. En esta última ocasión, por sorpresa. Óscar Puente tiene, además, vivienda propia en el término de una localidad muy próxima a Alicante.

El pasado 13 de abril, con motivo de la firma del futuro parque central, en el Ayuntamiento de Alicante, Óscar Puente confesó que Alicante es «mi segunda casa y el lugar donde probablemente yo acabaré mis días». Y mostró la buena sintonía con el alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala, al que reconoció, más allá de la política, como su «amigo».

Este martes, quien ha visitado Alicante ha sido Óscar López. Y en esa visita ha sido preguntado acerca de la posibilidad de que Óscar Puente lidere la lista al Congreso por la provincia de Alicante. Y si bien ha manifestado que él no había oído nada de eso, también ha dejado caer que Óscar Puente, a su criterio, «puede encabezar cualquier candidatura».